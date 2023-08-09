Bodrum genelinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında kentin birçok bölgesinde iyileştirme ve genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında eski ve yıpranmış yollar, modern asfalt teknolojisiyle yenilenerek uzun ömürlü hale getiriliyor. Ayrıca, yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırımların bakım ve onarım faaliyetleri de devam ediyor. Yaya yollarının engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenlenmesine ve kent estetiğiyle uyumlu hale getirilmesine özen gösteriliyor.

43.887 Ton Asfalt

2023 yılı ocak ayı itibariyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 43.887 ton asfalt serimi yapıldı.

Kent genelinde Gündoğan Mahallesi Onbaşı Dede Sokak, Küçükbük Mahallesi Farilya Caddesi ve Yamaç Sokak; Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi, 6884 Caddesi, Atatürk (Farilya) Caddesi, Aşık Veysel Caddesi; Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi, Turgutreis Caddesi; Konacık Mahallesi İsmet Paşa ve Çırkan Caddeleri, Bitez Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman ile Kavaklı Sarnıç Caddesi; Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi ve Erguvan Sokak ile Adnan Menderes Caddesi; Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi ayrıca Küçükbük Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi ile Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi; Akyarlar Mahallesi Şükrü Çürük Sokak, 4360 Sokak’ta da asfaltlama çalışması tamamlandı.

Torba Mahallesi Çalışmaları

Ekipler, Torba Mahallesi’ndeki çalışmalar kapsamında Mustafa Kemal Atatürk, İnönü ve Cevdet Göktepe Caddesi ile Fatma Girik, Beste, 3011, Keyif, Hercai, Hayal, Sadun Boro, Huzur, Özgürlük, Mutlu 1, Bedri Koraman, 13 Haziran, Ayçiçek ve 3026 Sokak’ta asfalt serim faaliyetlerini tamamladı.

Beton Yol Yapımı

Belediye Fen İşleri ekipleri, kent genelinde beton yol yapım çalışmalarını da sürdürürken Bahçelievler 7233 Sokak, Peksimet 5520 Sokak, Akyarlar Mahallesi 4402 ve 4354 Sokak ve Top Tepesi Caddesi yol beton döküm çalışmalarını tamamladı.

Kadastral Yol Açma ve Düzenleme

Kadastral yol açma ve düzenleme çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mazı Mahallesi Ambar önü ile Gölbaşı Mahallesi Uzunkır Mevkii, Karaova Bölgesi Yeniköy Mahallesi, Sazköy Mahallesi Yarengölü Mevkii ile Gölbaşı Mahallesi Sığırağılı Mevkiinde, kadastral yol açım ve stabilize yol düzenleme çalışmalarını bitirdi.