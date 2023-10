Bodrum'da halk meydanlara sığmadı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Bodrum’da coşkulu kalabalık alanlara sığmadı. Bodrum Belediye Meydanı’nda Ece Seçkin, Turgutreis Atatürk Meydanı’nda ise Grup Pusula vatandaşlara eğlenceli saatler yaşattı.

Bodrum Belediyesi’nin organizasyonuyla, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Bodrum’da ekim ayı boyunca etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet sergileri, turnuvalar, spor müsabakaları, söyleşiler, film ve belgesel gösterimi, dans gösterileri, törenler ile devam eden etkinliklerin finali olan 29 Ekim Pazar akşamı meydanlar, Bodrum’da yaşayan vatandaşlarla dolup taştı.

Ellerinde Türk bayrakları ile alanı dolduran 7’den 70’e vatandaşlar, büyük bir coşku ile Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını kutladı. Bodrum Belediye Meydanında binlerce vatandaş söylenen şarkılara ve marşlara eşlik etti.

Fener Alayında Adım Atacak Yer Yoktu

Bodrum Milta Marina’dan başlatılan Fener Alayında bütün Bodrum meşaleler ve marşlarla Belediye Meydanına akın etti. Fener Alayı sonrası Eda Eren sunumuyla başlayan Ece Seçkin konserine CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamu birim amirleri, ilçe parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, ilgili belediye personeli, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

“Cumhuriyet hiçbir zaman örselenemedi”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahneye çıkarak alanda bulunan tüm protokolü ve Bodrumluları selamladı. Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılında, 29 Ekim 2023 yılında Bodrum’a gelen herkese ‘hoş geldiniz’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Aras, “Bundan tam 100 yıl önce büyük Atatürk, Cumhuriyet’i kurduğunda işte bu kitleyi hayal ediyordu. Cumhuriyetçi, aydınlık çağdaş insanları hayal ediyordu. Sizleri hayal ediyordu. Ülkemiz 100 yıldır birçok badire atlattı ama Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet hiçbir zaman örselenemedi. Yok edilmedi, yok edilemedi.” dedi.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!”

Başkan Aras, Cumhuriyet’in bizleri Türkiye Cumhuriyeti’nin halkı, milleti haline dile getirdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Cumhuriyet, bizlere eşit yurttaşlık tanıdı. Bir sülalenin teması olmaktan bizleri hür, eşit Türk vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin halkı, milleti haline getirdi. Ve hakimiyeti millete verdi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!”

“Cumhuriyet bir kadın devrimidir”

Cumhuriyet’in bir aydınlanma ve bir kadın devrimi olduğunun altını çizen Başkan Aras, “Orta Doğu’da kadınlar daha seçme ve seçilme hakkına kavuşamadı. Ama Türkiye’de 1934 yılında kavuştu. Atamıza şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

“İlelebet Cumhuriyet!”

Bodrum’da 100’üncü yılı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da gerçekleştirilen etkinlik detaylarını da şöyle paylaştı:

“İlk günden beri Solo Türk’ten 100 kişilik Çökertme Dans Grubuna kadar her bölgede birçok etkinlikle Cumhuriyet’imizin 100. yılını coşkulu bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Sizler sayenizde bugün de aynı şekilde Turgutreis’te, Yalıkavak’ta, daha birçok bölgede Cumhuriyet coşkuyla kutlanıyor. Ülkemizin her köşesinde, her yerde Cumhuriyet büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlu olsun! Sizlerle daha nice yıllarda, 29 Ekimlerde hep birlikte olacağız. Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk! Yaşasın Demokrasi! İlelebet Cumhuriyet!”

Başkan Aras, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte 10. yıl marşını söyledi.

Kaymakam Mustafa Çit ise konuşmasında her durum ve koşulda Cumhuriyet’in ancak Bodrum’da bu kadar coşkuyla kutlanabileceğini belirtip katılan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu

“Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarımız, Gençlik Sporumuz, denizcilerimiz, teknelerimiz, bütün Bodrum, bu sene 100’üncü yıla yakışır olarak bu bayramı kutladı. Denizcilerimiz Selanik’e gitti. Dolmabahçe’de Ulu Önder Atatürk’ün vefat ettiği yerden Atatürk’ü selamladı. Biz Bodrum’da bu bayramı en coşkulu şekilde sizlerin sayesinde kutladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Nice 100’üncü, 200’üncü, 300’üncü yıllar diliyorum.”

“Cumhuriyeti biz kadınlar koruyacağız.”

Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise kadınlar olarak her zaman burada olduklarını ve Cumhuriyet’i koruyacaklarını vurgulayarak, “Huzurlarınıza Atatürk sayesinde çıkabilmiş bir kadınım. CHP’nin bir milletvekili olarak memleketim Bodrum’u ve Muğla’yı temsil etmekten gurur duyuyorum. Nefesim yettiği sürece sizlere layık olmak için elimden geleni yapacağım. Hepinizi seviyorum. Nice 100 yıllarımız olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından Yalıkavak Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı sahneye çıkarken Kaymakam Çit ve Başkan Aras, başarılarından dolayı takımı tebrik etti.

Turgutreis Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden Turgutreis Atatürk Meydanına kadar gerçekleştirilen Fener Alayında ise yoğun katılım olurken alanı dolduran kalabalık, Grup Pusula konseri ile 29 Ekim’i doyasıya kutladı.