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Bodrum'da kaçak yapıya geçit yok

Bodrum'da kaçak yapıya geçit yok
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Bodrum Belediyesi, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleriyle ön planda olan yarımadanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. Maddesi’nde belirtilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili yaptırımları titizlikle uyguluyor. Ekipler, kendi tespitleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kaçak yapıları tespit ediyor ve yasal süreçleri başlatıyor. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Son olarak Gürece Mahallesinde 3. Derece Doğal Sit (Ekolojik karakteri korunması gereken alan) olarak belirlenen bölge üzerindeki kaçak yapılaşmada yıkım çalışmasını başlatan Bodrum Belediyesi ekipleri, 2024 yılında 179 kaçak yapımının ortadan kaldırılmasını sağladı. Yılbaşından bu yana ise yıkım kararı verilen 44 yapıdan 10'u ile ilgili gerekli uygulama yapıldı. 79 inşaat ise ekipler tarafından mühürlendi.

Başkan Mandalinci'den Kaçak Yapılaşmaya Sıfır Tolerans Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kaçak yapılarla mücadele konusundaki kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Dünyada eşi benzeri olmayan kentimizin doğal yapısının bozulmasını önlemek ve bu güzel kenti geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kaçak yapıların tespiti için ekiplerimiz yoğun bir çaba harcıyor. Tespitler, tutanak işlemleri ve tüm yasal süreçler tamamlandıktan sonra kendi ekiplerimizle yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da kentimizi korumak üzere kaçak yapılaşmadan uzak durmasını bekliyoruz.

Daha yaşanabilir bir Bodrum bırakılmasına katkı sağlamak ve betonlaşmanın önüne geçmek için Bodrum Belediyesi olarak kaçak yapılarla mücadelede vatandaşların desteğine büyük önem veriyoruz. Kaçak yapıları gören vatandaşların bu durumu belediyeye bildirmesi, mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır.”

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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