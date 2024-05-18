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Bodrum'da öğrencilerden tarım okulu ziyareti

Bodrum'da öğrencilerden tarım okulu ziyareti
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Bodrum Belediyesi tarafından 2019 yılında projelendirilerek hayata geçirilen Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Park, öğrencilerden yoğun talep görüyor.

Bodrum’da yapılan doğal üretim faaliyetlerini incelemek üzere öğrencilere kapılarını açan Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Park’ı, bir haftada Bodrum Yarımadasında eğitim gören 540 öğrenci ziyaret etti.

13-17 Mayıs tarihleri arasında Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, Mumcular Fuat Erten İlkokulu, Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü ile Bodrum Final Akademi Ortaokulu öğrencileri, Etrim Garaova Tarım Park’ı gezdi. Merkezde öğrenciler, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesini de gezerek tarım malzemeleri hakkında bilgiler aldı.

Öğrencileri misafir eden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere lavanta yetiştiriciliği, arıcılık, bölgenin geçmiş yıllarda tarımdaki yeri ve önemi, köylülerin tarım okuluna bağışlamış oldukları tarımsal malzemeler ve müzedeki faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Tarım Okulu ve Müzesini gezerek bilgi alan öğrenciler, doğal üretim faaliyetlerini de inceleme fırsatı buldu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gençlerin tarımla buluşmasını çok önemsediklerini belirtirken, “Kentimiz, turizm merkezi olarak anılsa da tarımsal faaliyetlerde de ülkemizde önemli bir yeri var. Özellikle Karaova bölgemiz tarımsal faaliyetlerin aktif olduğu bir merkez ve doğal değerlerimizi yeni nesillere öğretmek için kıymetli bir hazine. Şehir dışından gelerek Bodrum’un tarımsal faaliyetlerdeki aktif rolünü öğrenen gençlerimizin yanında Bodrum’da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimizin merkezimize gelerek doğal değerlerimizi, tarımsal faaliyetlerimizi tanıması bizlere mutluluk veriyor” dedi.

Ziyaretler, lavanta bahçesi ve yörük çadırı gezisi ile son buldu.

Tarım Okulu ve Müzesi Herkese Açık

Bodrum’un tarımsal tarihine tanıklık edilebilecek olan Tarım Okulu ve Müzesi, vatandaşların ve gezi gruplarının ziyaretine açık. Okul ziyaretlerinin güvenli ve sistemli yürütülmesi için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne resmi yazı ile talep bildirimi yapılması gerekiyor.

Garaova Tarım Park’ta gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili @garaovatarimpark Instagram hesabı takip edilebilir. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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