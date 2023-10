Bodrum'da yerde gökte Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kumbahçe Meydanında 100 dansçı ile çökertme oyunu ve ardından gerçekleşen “Solo Türk” akrobasisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kumbahçe Meydanı’nda önceki gün bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak 100 dansçının meydanda sergilediği Bodrum sınırlarını aşan yöresel türküsü “Çökertme” izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. “Gökyüzünün sarsılmaz gücü” olarak nitelenen Solo Türk’ün gerçekleştirdiği akrobasi gösterisi ise hayranlık uyandırdı.

Etkinliklere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, CHP Bodrum ilçe protokolü, meclis üyeleri, birim amirleri, pilotlar, basın mensupları ve 7’den 70’e vatandaşlar katıldı.

Kumbahçe Meydanı’nda genç yaşlı, kadın erkek 100 dansçı tarafından sergilenen çökertme oyununa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

“Cumhuriyeti her yerde, her ortamda ve her şartta kutlayacağız”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir coşku ile kutladıklarını, Atatürk’ün 29 Ekim’de bizlere hediye ettiği Cumhuriyet’in sadece bir yönetim şekli değil modernleşmenin, çağdaşlaşmanın, geleceğin, aydınlığın temsilcisi olduğunu vurgularken sözlerine şöyle devam etti:

“100 yıldır Ata’mızın ışığında, onun ilke ve inkılapları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti yaşamını sürdürmektedir. Bu milletin gönlünde yatan büyük aslan Mustafa Kemal Atatürk’tür, onun ilke ve inkılaplarıdır.”

10 gün boyunca sürecek bir program hazırladıklarını ve kutlamaların Bodrum Cup ile başladığını belirten Başkan Ahmet Aras, “2 Ekim’de önce Selanik’e gittik, orada Ata’mızın evini ziyaret ettik. Arkasından yelkenliler Dolmabahçe’ye gittiler. Ata’mızın gözlerini açtığı yerden gözlerini kapattığı yere kadar saygı seyri yaptık. Arkasından yelkenlilerimiz Bodrum’a geldi. Tıpkı Ata’mızın mavi gözleri gibi olan mavi sularda seyir ve yarış yaptılar” dedi.

Başkan Aras, konuşmasının sonunda Solo Türk’ün, havadaki kahramanların Bodrum semalarında olacağını ve Cumhuriyet’in denizde, havada, karada her yerde, her ortamda ve her şartta kutlanacağını belirterek ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. 29 Ekim kutlamaları için planlanan organizasyonlarda emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

“Gökyüzünün Sarsılmaz Gücü” Bodrum Semalarında

Heyecanlı anların yaşandığı Solo Türk akrobasi gösterisi öncesinde Hava Pilotu Binbaşı Emre Mert, Hava Pilotu Murat Bakıcı, Hava Pilotu Yasin Dikkule, Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen, Hava Harekât Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Bölükbaşı’nın yer aldığı filo ekibi, kendilerini ve gösteriyi gerçekleştirecek savaş uçağının özelliklerini paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine de yer veren filo ekibi, gösteriyi gerçekleştiren pilot ile canlı bağlantı kurdu.

Cumhuriyet mesajları verilen canlı bağlantıda pilotlar, vatandaşların coşkularını katladı. Milas Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkış yapan Hava Pilotu Binbaşı Emre Mert, Bodrum semalarında 27 dakikalık harika bir hava gösterisi sergiledi.

Gösteriyi izleyen yüzlerce kişi, uçuş anına alkışlarla ve belediye tarafından dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak şahitlik etti.

Unutulmaz programın sonunda Solo Türk ekibi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a Solo Türk’ü Cumhuriyet’in 100. yılında Bodrum’da Bodrum halkıyla buluşturduğu için teşekkür etti. Ardından Başkan Aras tarafından tüm ekibe çiçek takdim edilirken ekip de Başkan Aras’a savaş uçağının yer aldığı tabloyu sundu.

Sahnelenen gösterilerin yanında etkinlik boyunca Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından Kumbahçe Meydanı’nda Cumhuriyet marşları çalındı.