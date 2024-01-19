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Bodrum'da Zabıta Ekipleri Hafriyat Denetiminde

Bodrum'da Zabıta Ekipleri Hafriyat Denetiminde
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Bodrum Belediyesi tarafından çevre düzenini sağlamak amacıyla moloz ve hafriyat atığı denetimleri sürdürülüyor.

Yarımadada çeşitli bölgelere dökülen molozlar ve hafriyat kamyonlarının atıklarıyla ilgili rutin denetimler yapan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen şikâyetler de değerlendiriliyor. İnşaat artıklarını, toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atarak çevreyi kirleten kişi ve firmalar tespit edilerek yasal işlem yapılıyor. 

Ekipler tarafından Bodrum’un her bölgesinde yapılan denetimlerde özellikle Torba, Çırkan, Konacık, Kızılağaç, Dirmil mahallelerinde işlemler gerçekleştirildi. 

Tespit edilen bölgelerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 Maddesine istinaden yapılan işlemler kapsamında 2023 yılı Aralık ayından bu yana 24 işlem gerçekleştirilirken toplam 440 bin lira idari para cezası kesildi. 

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamuya ait yolların temizliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürecek.

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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