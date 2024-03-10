Bozbey, ailelere seslendi: “Çocuklarımızı uyuşturucu belasından kurtaracağız!”

Emek Mahallesi’ndeki seçim ofisi açılışında uyuşturucu ile mücadele sorununa dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Annelerimize sesleniyorum; gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtarmak için elimizi taşın altına değil betonun altına koyacağız.” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala seçim çalışmalarını yoğunlaştıran ve her gün Bursa’nın farklı ilçe ve mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelip onların sorunlarını dinleyerek çözümlerini aktaran Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Emek’teki seçim ofislerinin açılış törenine katıldı.

Törende Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal da yer aldı.

Seçim ofisi açılışının ardından Emek Mahalle sakinlerine seslenen Bozbey, öncelikli hedeflerinin arasında uyuşturucu sorunu ile mücadele olduğunu belirterek ailelere seslendi. Madde bağımlılığını çözmek için taşın altına değil betonun altına elimizi koyacağız diyen Bozbey, “Gençlerimizi ilk önce sahiplenerek onları bu beladan kurtarmak için tüm ilçelerimizde yaygınlaştıracağımız spor ve sanat faaliyetlerine çekmek için uğraşacağız. Madde bağımlığı ile mücadele için özel birimler kurarak, bu belayı bertaraf edeceğiz.” dedi.

Emek mahalle sakinlerinin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen Hamitler çöplüğünden bölgeye yayılan kötü koku problemi ile ilgili de konuşan Bozbey, “Sizleri koku ızdırabından kurtaracağız. İnsanca, huzurlu ve güvenli şekilde yaşayacağımız kenti 1 Nisan’da hep birlikte inşa etmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı.