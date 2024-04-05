Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey mazbata teslimiyle göreve başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ’de düzenlenen törenle mazbatasını alarak göreve başladı. Düzenlenen törende Bursalıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Bozbey, desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek ''Bursa’yı gülümsetecek hizmetler için hazırız'' dedi.

BUSKİ’de düzenlenen mazbata törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Seçim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Halktan yana yönetim anlayışı ile çalışacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz’dan teslim aldı. Mazbata teslimi sonrası açıklama yapan Başkan Bozbey, Bursa için yepyeni bir dönemin başladığını ve mazbatayı büyük bir onurla teslim aldığını ifade ederek, Bursa’ya dair büyük hayaline inanan tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Mazbatasını alarak mesaiye başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılara hizmet için kolları sıvadıklarını ifade etti. Bursalıların yıllardır hayal ettiklerinin artık gerçek olacağını vurgulayan Başkan Bozbey, “Herkesin büyük bir gururla, huzurla, mutlulukla yaşayacağı bir Bursa için söz veriyorum” dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin her zaman yol göstericisi olacağını belirten Başkan Bozbey, halktan yana adil bir yönetim anlayışını Bursa'ya getireceklerini belirtti.

“Bursa’yı gülümsetecek hizmetler için hazırız”

8500 yıllık geçmişe sahip Bursa'nın yeni belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşadığı belirten Başkan Bozbey, “Asıl işimiz şimdi başlıyor. Yükümüz ağır. Ancak bu yükü sizinle sırtlayacağız. Şehrimizin yetenekli insanlarından ve şehrimize katkıda bulunacak her bir vatandaşımızdan faydalanmak istiyorum. Demokrasi de budur zaten. Güzel Bursa’mızı bu işin emanetçisi olduğumuzu bilerek, bu anlayışla ve hep birlikte yöneteceğiz. Güzel Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizinle birlikte yepyeni bir yönetim anlayışı ile bu kenti çok daha ileriye taşıyacağız. Bugünden itibaren tertemiz bir sayfa açıyoruz. Artık geçmişi geride bırakıp yepyeni günlere kucak açıyoruz. Allah mahcup etmesin. Allah utandırmasın. Umudumuz ve çalışma isteğimiz çok. Güçlüyüz, inançlıyız. Size söz, Bursa’mızı koruyup ileriye taşımak için azimle, şevkle çalışacağız. Aynen şairin dediği gibi ‘Bütün iyi kitapların sonunda, Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, Meltemi senden esen, Soluğu sende olan, Yeni bir başlangıç vardır’. Bursa’yı gülümsetecek hizmetler için hazırız, biz de hoş geldin yeni başlangıçlar diyoruz. Gülümseyin, Bursa'dasınız” dedi.

Şehrin marka değeri Bursaspor’a destek çağrısı

Kadir Gecesi vesilesiyle tüm vatandaşların kandilini tebrik eden Başkan Bozbey, iki mesajı olduğunu ifade ederek “İki mesajım var. Bir tanesi, mazbatayı aldık. Şimdi birçok dostumuz, arkadaşımız, bizleri takdir etmek isteyen insanlarımız tabii çiçek göndereceklerdir. Ben çiçek göndermek yerine şehrimizin marka değeri olan Bursaspor’umuza bağış yapmaya davet ediyorum” dedi.

Bayram boyunca ücretsiz ulaşım müjdesi

Başkan Bozbey, Ramazan Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini vererek “İkincisi olarak ise Ramazan Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak. Bayramlarımızda halkımız bir yerden bir yere bayramlaşmaya giderken ücret ödemeyecekler. Şimdiden bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.