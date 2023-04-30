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Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan 1 Mayıs mesajı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan 1 Mayıs mesajı
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Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, nüfusunun büyük bölümünü oluşturan emekçilerin ülkenin, demokratik inşasında büyük görevler üstleneceğini söyleyerek, “Emekçilerin dile getirdiği talepler kurulacak yeni toplumsal düzenin yol haritasını da oluşturacaktır.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Kantarcı yaptığı açıklamada, “Daha eşitlikçi, daha adil, hakça bölüşen, hep birlikte büyüyen bir Türkiye umudunu her zamankinden daha yakın hissettiğimiz günlerin içinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Bugün nüfusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan ve aldığı ücretten başka bir geliri olmayan emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Dünya tarihinde her zaman dönüştürücü güç olarak rol oynamış olan emekçiler, ülkemizin, demokratik inşasında da büyük görevler üstlenecektir. Bugün emekçilerin dile getirdiği talepler kurulacak yeni toplumsal düzenin yol haritasını da oluşturacaktır.” dedi.

EMEĞİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY YÜZDE 38’DEN 25’E GERİLEDİ

Türkiye’nin kötü bir süreçten geçtiğini söyleyen Kantarcı, “İzlenen yanlış politikalarla gelir adaleti bozuldu, emekçiler için yaşam her zamankinden daha zor hale geldi. Ücretlilerin sayısının hızla arttığı son süreçte, emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 38’den 25’e geriledi. Sermayenin payıysa yüzde 44’ten 57’ye yükseldi. Ülkenin tüm değerlerini üreten milyonların daha da sistematik bir şekilde yoksullaştığı bu dönemde emekçiler güvencesiz ve geleceksiz bir çalışma örüntüsüne mahkûm edildi. Yeni bir toplumsal düzen için umutlu bir başlangıcın eşiğinde olan Türkiye’de değer üreten emekçilerin çok daha iyi yaşam koşulların ulaştırılması hepimizin görevidir. Bunu başaracağımıza inanıyor, tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı kutluyorum.” dedi.

Etiketler Çaycuma Çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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