Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Bu jüriden ödül almak çok büyük gurur''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığındaki jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, kent içi ulaşım alanında kazandığı yılın en başarılı belediye başkanı ödülünü online olarak katıldığı bir törenle aldı.

Yerel yönetim alanının en köklü ve saygın yayın organları arasında yer alan, yayımladığı dosya ve özel haberlerle yerel yönetimler arasında iletişim köprüsü kurmaya çalışan Özel Kalem dergisi her yıl yerel yönetim ödülleri düzenliyor. Bu kapsamda, Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığındaki jüri kentlerine kalıcı değer kazandıran yerel yöneticileri ödüllendiriliyor. Keleş başkanlığındaki jüri, bu yılın ödülleri için yaptığı değerlendirmede, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı “Kent içi ulaşım” alanında, en başarılı ilçe belediye başkanı seçti. Başkan Kantarcı, bu yıl 12.’si düzenlenen ödülü “Varagel” projesi ile kazandı.

HEYECANLI, KEYİFLİ, TATLI TELAŞI OLAN BİR KOŞUŞTURMACANIN İÇİNDEYİZ

Hafta sonu yapılacak açılış töreni hazırlıkları nedeniyle İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu’ndaki törene online olarak katılan Kantarcı, böyle bir jüri tarafından ödülü layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. “Şu anda aranızda olamadığım için oldukça üzgün olduğumu belirtmek isterim. Ne mutlu bir tesadüf ki, bugün, ödülünü alacağım projemizin, hafta sonu, Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, diğer 32 projemiz ile birlikte açılışını yapacağız, bazı projelerimizin de temellerini atacağız. Açılışını yapacağımız tesisler arasında belediye ile merkezi yönetimin işbirliği içinde hayata geçirdiği de projeler var. Gerçekten çok heyecanlı, keyifli, tatlı telaşı olan bir koşuşturmacanın içindeyiz. Buna bir de yaşadığım soğuk algınlığı problemi eklenince ne yazık ki aranızda olamadım.” dedi.

JÜRİNİN SEÇKİN ÜYELERİNE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUM

Onursal Daimi Başkanlığını yapan Prof. Dr. Cevat Geray’ın manevi huzurunda, başta Prof. Dr. Ruşen Keleş olmak üzere çok değerli bir jüri tarafından böyle bir ödüle layık görülmesinin kendisi için onur olduğunu söyleyen Kantarcı, “Bu nedenle beni onurlandıran dergi yöneticileri ile jürinin seçkin üyelerine teşekkürü borç biliyorum. Ödülü aldığımız Varagel Projesi, bölgenin en önemli sağlık sunucusu olan Çaycuma Devlet Hastanesine yaya erişimini sağlamak için bize özgü bir çözüm olarak geliştirildi. Kent merkezine göre oldukça yüksek kotta bulunan Çaycuma Devlet Hastanesine bir tür finüküler sistem olarak halatlı taşımacılık yapan Varagel, bir yandan yurttaşlara kolay ve hızlı ulaşım hizmeti sunarken, diğer yandan, adıyla, yöremizdeki madencilik kültürünü de yaşatıyor.” dedi.

ÇAYCUMA’YI ERİŞİMİ YÜKSEK BİR KENT HALİNE GETİREN PROJEYİ KENDİ EKİBİMİZLE HAYATA GEÇİRDİK

Varagelin aynı zamanda, kentte hareket edebilir durumdaki her engellinin hiç kimsenin yardımına gereksinim duymadan sağlık hizmetine erişmesini de sağladığını söyleyen Kantarcı, sözlerini, “Kurulum gibi işletme maliyeti de son derece düşük olan sistemden kimi zaman günde bine yakın vatandaşımız yararlanıyor. Sistem yalnızca hastaneden sağlık hizmeti almak isteyenlere değil çevresindeki mahallede yaşayan binlerce hemşerimize de hizmet ediyor. Çaycuma’yı erişimi yüksek bir kent haline getiren bu projeyi tümüyle kendi teknik ekibimizle hayata geçirdik. Bugün sizlerin teveccühü ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da anlatıyor. Beni bu ödüle layık göre herkese tekrar teşekkür ederken orada bulunan herkese saygılarımı sunuyor, birlikte ödül aldığım tüm belediye başkanlarını kutluyorum.” diyerek tamamladı.

ÖZELKALEM DERGİSİ YEREL YÖNETİM ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURULU

Prof. Dr. Cevat Geray (Daimi Onursal Başkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi), Jüri Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş, (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi), Erdoğan Bilenser (Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı), Sadun Emrealp (Yerel Yönetişim Kıdemli Uzmanı), Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Mete Tapan (İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Handan Türkoğlu (İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)