Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Ülkemize yakışmadı''

Çaycuma Belediyesi Meclisinin aralık ayı 2. birleşiminde İmamoğlu davası kararını değerlendiren Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Maalesef hukuki değil, tamamen siyasi mahiyet taşıyan, hatta bir çeşit talimatla verildiği izlenimi uyandıran bir karar. Ülkemize yakışmadı.” dedi

Çaycuma Belediye Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi tek gündemle yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Çay ve Sofular mahallerinde yapılan imar planı değişikliği itiraz dilekçelerini değerlendiren İmar Planı Komisyonu raporu görüşüldü. Eski Zonguldak yolunun 15 metre olarak belirlenmesine yapılan itirazları değerlendiren komisyon, raporunda, ilçenin batıdan çıkışını sağlayan yolun, genişliğinin arttırılmasının önem arz ettiği dile getirildi. Yapılan işlemin kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları gereğince zorunlu olduğu da ifade edilen raporda, imar planı ile planlanan ulaşım aksı dikkate alındığında mevcut yolun genişliğinin yetersiz kaldığına da dikkat çekildi. İtiraza konu yolun, 22.02.1956 tarihli imar planında dahi 17 metre olarak planladığı da bildirilen raporda, 14 dilekçenin reddi, 1’inin kabul edilmesi yönünde görüş bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yapılan oylamada, komisyon raporu, geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

BİR SÖZCÜĞÜN BEDELİ BU KADAR AĞIR OLMAMALI

Toplantı sonunda konuşan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Toplantımız sırasında tarihi bir ana şahitlik yapıyoruz. Biraz önce gelen habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkûm edildi. Cezanın temelindeki ahmak sözcüğünün kime söylendiği tartışmalı. Yüksek Seçim Kuruluna söylendiği iddia edilerek dava açıldı ama kurul üyelerinin herhangi bir talebi yok. İçişleri Bakanına kastedildiği söylendi. Biliyorsunuz 2023 yılının ilk yarısında bir genel seçim olacak. Hem Cumhurbaşkanlığı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi yapılacak. Biliyorsunuz Ekrem Bey de Cumhurbaşkanlığı adaylığında önde gelen isimlerden birisi. Tabii ki bu maalesef hukuki değil, tamamen siyasi mahiyet taşıyan, hatta bir çeşit talimatla verildiği izlenimi uyandıran bir karar. Ülkemize yakışmamıştır. Tabii ki mahkemelere saygılıyız, hukuk süreci de henüz bitmiş değildir. Ama tırnak içinde bir ahmak sözcüğünün bedelinin bu şekilde kararlaştırılması günümüzdeki Türkiye’nin durumunu göstermektedir.” dedi.

SEÇİM SONRASI, ÜLKEYİ, GERÇEKTEN ZOR GÜNLER BEKLİYOR

2023 yılı zor bir yıl olacağını da dile getiren Başkan Kantarcı, “Seçim dolayısıyla kim bilir neler yaşayacağız? Ayrıca seçim sonrasında bugün geçiştirilmeye çalışılan ekonomik krizden dolayı net tedbirler alınması gerekecek. Yani ülkemizde kur farkına dayalı çok yüksek bir enflasyon var. Bu enflasyonun sonuçlarını şu anda para basarak veya bir takım sübvansiyonlarla karşılıyoruz. 2023 yılında yapılacak seçimden sonra hükümet değişsin değişmesin kesinlikle kemer sıkma tedbirleri uygulanacak. Yani bu böyle götürülemez, bu sürdürülebilir bir durum değil. Seçim sonrası, ülkeyi, gerçekten zor günler bekliyor. İşte görüyorsunuz son bir aydır bir litre benzin fiyatı bile olmayan su fiyatları üzerinde ne fırtınalar yaratıldı ki asıl sokaktaki, marketteki pahalılık korkunç. Yine tabii ki iyi niyetli olmamız lazım, iyi duygular taşımamız lazım, yeni bir yıla girerken umut içinde olmamız lazım. Ben de bu 2022’nin son meclis toplantısında hepinizin yeni yılını kutluyor, Allah milletimizin yardımcısı olsun diyorum.” diyerek tamamladı. Toplantıda yeni yılın ilk meclis toplantısının 4 Ocak Çarşamba günü yapılması da kararlaştırıldı.