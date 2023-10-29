Çaycuma'daki Cumhuriyet valsi büyüledi

Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğunun Songül Karlı konseri öncesinde sergilediği “Cumhuriyet Valsi” ortaya çıkardığı olağanüstü güzellikteki görüntülerle izleyenleri resmen büyüledi.

Çaycuma Belediyesinin 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Emekli eğitimci Nilgün Çelik liderliğindeki Çaycuma Belediyesi Halkoyunlar topluluğu, Özgürlük Meydanı’nda Songül karlı ile düzenlenen halk konseri öncesinde Cumhuriyet Valsi gösterisi sundu. Şık tuvaletli kadınların takım elbiseli eşleriyle Dmitri Shostakovich’in Waltz No:2 adlı eseriyle sergilediği dans sırasında ortaya çıkan görüntüler izleyenleri adeta büyüledi.

TOPLULUK ZEYBEK GÖSTERİSİ DE YAPTI

Topluluk daha sonra “Zeybek” gösterisi yaparken Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hayri Kandemir, Eğitmen Nilgün Çelik’e çiçek birer buket çiçek sunarak teşekkür etti.

ÇAYCUMA MODERN KENTÇİLİĞİN DE, CUMHURİYET AYDINLANMASININ DA ÖRNEĞİ OLMUŞ

Sogül Karlı’nın menajerliğini yapan Cemalettin Kargu “inanılmaz” olarak nitelediği gösteri sırasında, “Çaycuma’da gördüğüm her şey beni hayrete düşürüyor. Anadolu’nun 30 bin nüfuslu bir ilçesinde böyle bir şey olacağını hayal bile edemezdim. Büyük şehirler dahil, Türkiye’de, Çaycuma Özgürlük Meydanı gibi hem insanlara, hem de sanatçıya konfor sunan bir meydan yok. Ben bu nasıl başarıldı diye düşünürken, Çaycumalıların, bir de, böyle bir gösteriyi sergilemesi beni çok duygulandırdı. Gördüklerime inanamadım. Çaycuma Türkiye’de modern kentçiliğin de, cumhuriyet aydınlanmasının da örneği olmuş. Tüm Çaycumalıları kutluyorum.” dedi.