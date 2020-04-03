Cemil Hoca ve Feriha Hoca'nın adı Sarıyer'de yaşayacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında Türkiye’deki ilk vakaya müdahale eden tıp dünyasının efsane ismi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in, "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar" dediği, öğrencilerinin "hocaların hocası", "iç hastalıklarının Maradona'sı", "yerli Dr. House" olarak andığı Cemil Hoca ile Feriha Hoca’nın adının yaşatılması için elimizden geleni yapacağız” sözleri üzerine Sarıyer Belediyesi efsane isimlerin adını yaşatmak için çalışmalara başladı.

MİNNETTARIZ

Korona virüse yakalanarak yaşam mücadelesi veren ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını dile getiren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Bizleri bu hastalıktan kurtarmak için gece gündüz çalışan hocalarımızı kaybettik. Onların isimlerini yaşatmak bizim görevimiz. İlk olarak Cemil Hoca’nın adının Sarıyer Belediyesi’nin Ayazağa’da bulunan sağlık polikliniğine vereceğiz, Feriha Hoca için de yer belirleme çalışmalarına başlandık” dedi.