CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Kotan: ''Konyaaltılıların güler yüzü bize güç veriyor''

CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları yöneticileriyle birlikte, Konyaaltı'nı adım adım geziyor. Başta muhtarlar ve taksi durakları ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunan Cem Kotan, parklarda, sokaklarda karşılaştığı Konyaaltı sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

Geçen hafta içerisinde Akdeniz Sahil Taksi Durağı Başkanı Ali Tatlı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Cem Kotan, taksici esnafının sorunlarını bildiğini, bu sorunların çözümü için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi. Konyaaltı'ndaki 21 taksi durağının başkanı ve Sahil Taksi durağına bağlı taksicilerle, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın katıldığı kahvaltıda sıcak bir sohbet ortamı oluştu. Taksi durakları başkanları, Cem Kotan'dan, taksi duraklarının ihtiyaçları konusunda taleplerini ilettiler.

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Antalya Tüpçüler ve Damacana Dağıtıcıları Derneği Başkanı Halil Mert ve dernek yöneticilerini de ziyaret etti. Başkan Halil Mert'in daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, dernek üyelerinin sorun ve ihtiyaçları ele alındı.

Çalışmalar kapsamında Konyaaltı Hayat Park'ta vatandaşlarla kucaklaşan Cem Kotan, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Cem Kotan, "Konyaaltılı vatandaşlarımızın güler yüzü bize güç veriyor. Vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Başkanlığım süresince de her zaman vatandaşlarımızla diyalog içerisinde olacağım. Daha mutlu bir Konyaaltı için vatandaşlarımızın talep ve önerileri bize yol gösteriyor" dedi.

Cem Kotan, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve kooperatif üyelerini ziyaretinde de sanayi esnafının sorun ve isteklerini not aldı.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarları Derneği üyeleriyle de bir araya gelerek, Antalyaspor ve futbol üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiren Cem Kotan, "Misafirperverlikleri ve forma hediyeleri için kendilerine teşekkür ederim.

Antalyaspor’un ve kırmızı-beyaz renklerine sevdalı Antalyaspor taraftarımızın her zaman yanında olacağım" diye konuştu.