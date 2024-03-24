''CHP Örgütü tam kadro Sarıyer’de Aksu’nun yanında''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’nun Kazım Karabekir Mahallesi Halk Buluşması’na katıldı.

Partili yöneticiler, halk buluşmasına katılan Sarıyerlilere seslenerek, ’31 Mart seçimi halkçıların rantçılara karşı mücadele seçimidir. Oylarımızı böldürmeyelim. Adayımıza sahip çıkalım ve Sarıyer’de halkçı belediyecilik anlayışını zaferle taçlandıralım’ dediler.

Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 31 Mart yerel seçimlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabah saatlerinde Halk TV’de yayımlanan ‘Görkemli Hatıralar’ programının konuğu olan Aksu, daha sonra site sakini komşularıyla buluştu. Kazım Karabekir Mahallesi Halk Buluşması’nda komşularıyla buluşan Aksu’ya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bolat, partililer ile çok sayıda Sarıyerli katıldı.

‘Ekmeğimizi bölüşür, oylarımızı bölmeyiz’

“Gün Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkma günü” diyerek sözlerine başlayan CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’nin kararıyla Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Oktay Aksu başkanımızın halk buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Şunu herkesin bilmesini isteriz ki ekmeğimizi her zaman bölüşür ama oylarımızı böldürtmeyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

‘Kararsız seçmenlerimiz tereddüt etmesin’

Sarıyer’de bir tek hedefe kilitlendiklerini bunun da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını Sarıyer’de sürdürmek olduğunu ifade eden CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ise, ‘Sarıyerli komşularımızın çoğunlukta bizden yana oy kullanacaklarına yürekten inanıyorum. Belki henüz karar vermemiş komşularımız olabilir burada onlara seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Sarıyer’de halkçı belediyecilik anlayışının sürdürülmesi için oylarınızı tereddüt etmeden bizden yana kullanın. Bizler büyük Türkiye ittifakıyız. Sizlerden telefonlarınızı elinize alıp aranmadık kişi bırakmamanızı istiyorum’ dedi.

‘Tapu ve mülkiyet sorununu 5 yıl içinde çözeceğiz’

Sarıyer’in en büyük sorunu olan tapu mülkiyet sorunu konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da verdiği sözü tutarak, yaklaşık 200 bin Sarıyerli’nin tapusunu almasını sağladığını ifade eden Aksu, ‘İBB’nin Büyükdere Fidanlığı’nda kurduğu ofise bizlerin temin ettiği araçlarla tapu almaya hak kazanan komşularımız giderek tapularını alabilirler. İlçemizde evi hazine, üniversite, özel idare ve özel mülkiyet üzerinde olan komşularımız var. Sizlerin yanında durarak sizlerle birlikte her türlü mücadeleyi verecek ve tapularınızı alıncaya kadar ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tapu mülkiyet konusunda sözünü tutan tek kişi başkanımız Ekrem İmamoğlu’dur. Kendisine teşekkür ediyorum. Beş yıl içinde tapusunu almayan kalmayacak. Tapu mülkiyet sorununu çözdükten sonra yerinde kentsel dönüşümü başlatacak ve güvenli, konforlu bir şekilde evlerinizde yaşamlarınızı sürdürmenizi sağlayacağız.

‘Oylarımızı böldürmeyelim’

Bugüne kadar Sarıyerlileri hep kandırdılar. Rant peşinde olanlar ve onlarla birlikte yol yürüyenler şunu çok iyi bilsinler ki İstanbul Büyükşehir Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve bizler el ele vererek, halktan yana çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Sarıyerli komşularımızın hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz KİPTAŞ kuruluşu ile evlerini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için birçok kolaylık sağlıyor. Bu kolaylıklardan Sarıyerli komşularımızı da yararlandıracağız. Dün olduğu gibi bugün de vatandaşa dokunan hizmetlere devam edeceğiz. Sizlerden tek istediğimiz seçimlere 6 gün kaldı. Oylarımızı böldürmeyelim, sandıklarımıza sahip çıkalım. İstanbul’da başkanımız İmamoğlu’na, Sarıyer’de de CHP’nin adayı Mustafa Oktay Aksu’ya destek vermek için tam yol ileri diyorum sizleri saygıyla selamlıyorum.

‘31 Mart seçimleri Türkiye’de demokrasi mücadelesini başlatma seçimidir’

31 Mart seçimlerinin Türkiye’de demokrasi mücadelesini verme seçimleri olduğunu ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şunları söyledi; Türkiye’de açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı 50 bin liranın üstüne çıkmış durumda. Emeklilerimizin çoğu 10 bin liraya mahkum edilmiş. Dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için hesaplanan rakam 54 bin. Türkiye büyük bir ekonomik yıkım yaşıyor. Türkiye’nin toplumsal barışı zedelenmiş durumda. Türkiye’de insanlar kimliklerinden dolayı ayrıştırılıyor, inançlarından dolayı ötekileştiriliyor. Bana oy vermezsen hainsin, teröristsin diyen bir anlayış var. Bu yüzden 31 Mart seçimi Türkiye’nin demokrasi mücadelesini yeniden başlatma seçimidir. 31 Mart’ta İstanbul’da başarı elde etmemiz demek Türkiye’ye umudu yeşertmemiz demektir.

‘İstanbul’da rantçılar kaybedecek, halkçılar kazanacak’

Bir metrelik ve birçok adayın olduğu oy pusulası seçim günü karşınıza çıksa da seçimin aslında mevcut siyasi iktidar partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında geçeceğini biliyorsunuz. Aslında bu seçim Sarıyer’de Aksu ile siyasi iktidarın adayı arasında, İstanbul’da İmamoğlu ile siyasi iktidarın adayı arasında olacak. Bunun için 31 Mart’ta alacağı görevi en iyi şekilde yerine getirecek Oktay Aksu başkanımıza oy verelim. İstanbul’da da İmamoğlu başkanımıza oy verelim. Başkanlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu seçim halkçılarla rantçıların seçimi olacak. Bu yüzden İstanbul’un kaynakları 16 milyon İstanbullu için kullanan halkçı belediyecilik anlayışını İstanbul’da en iyi şekilde hayata geçiren İmamoğlu’na ve Sarıyer’de de Aksu başkanımıza oylarımızı verelim. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın İstanbul’da rantçılar kaybedecek, halkçılar kazanacak.

‘Halkımızı yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edenlere sarı kart..’

Siyasi kadrolaşma sürecinde kadınlara ve gençlere öncelik tanımanın Cumhuriyet Halk Partisi’ni uzun solukta başarıya götüreceğine yürekten inandığını ifade eden CHP Genel Başkanı Gökan Zeybek ise, ‘Bu seçimler kadınlarımızı, gençlerimizi, emeklilerimizi, yoksul halkımızı yok sayan toplumun bu kesimlerini yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum eden anlayışa sarı kart gösterme seçimi olacaktır. Bu nedenle iktidardaki siyasi anlayış mutlaka bu seçimlerde uyarılmalıdır. 31 Mart seçimleri, halktan yana toplumcu yönetim anlayışı ile rantçı anlayışın seçimi olacaktır. Oylarımızı bölmeyeceğiz, sandığa gideceğiz. Sandıkta oylarımızı birleştirip Sarıyer’de Cumhuriyet Halk Partisi’ni, İstanbul’da halkçı, toplumcu İmamoğlu’nu Türkiye’de de Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapacağız. Hepimizin yolu açık olsun’ dedi.

Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinden yoğun ilgi gören partililer ve CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirerek bölgeden ayrıldılar.