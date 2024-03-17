CHP'den ''Cem Kotan'ın adaylığı düşürülecek'' iddialarına çok sert tepki

CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan'ın adaylığının yargı kararıyla düşürüleceği iddialarına tepki gösterdi. Gündüz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan'ın adaylığının yargı kararı ile düşürüleceği iddia edildi. CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, ''Afişlerimizi parçalayan, konusu suç olan ilanları dağıtanlar, en son olarak ürettikleri yalan haberi yaymak için günübirlik haber sitesi kurdular." diye konuştu.

CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Belediye Başkan Adayımız Cem Kotan’ı hedef alan ve siyasette hiç yer almaması gereken ahlaksız iftiralar serisi sürüyor.

Afişlerimizi parçalayan, konusu suç olan ilanları dağıtanlar, en son olarak ürettikleri yalan haberi yaymak için günübirlik haber sitesi kurdular.



Sözümona adayımız Cem Kotan’ın mahkumiyeti olan bir dosyasını Yargıtay ele alıyormuş, adaylığı düşermiş.

Bu baştan aşağı çirkin yalan ve iftira amaçlı haber için de savcılığa başvuru derhal yapılacaktır.

Ama ne yapsalar işe yaramayacak.

Bu rezil ve ahlaksız girişimler, gelmekte olan siyasal zaferimize ve Konyaaltı için bir aşkla işe başlamamıza doping etkisi yapıyor.

Arkası gelmeyen sahtekarlıkları ve algı operasyonlarını o zamana kadar halkımızın bilgisine sunmaya devam edeceğiz. Bu iftira kampanyasını düzenleyenler, adaletin elinden kurtulamayacaklar.

Saygılarımızla



CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı"