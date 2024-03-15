CHP'li Ahmet Akın: Çocuk hastanesi Tıbbiyeli Hikmet'in adıyla onurlanacak

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, ''Tıbbiyeli Hikmet’in adını Balıkesir’de yaşatmak boynumun borcudur. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuk sağlığı ve tıp merkezi kuracağım'' dedi.

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 14 Mart Tıp Bayramı’nda Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Diş Hekimleri Odası, Balıkesir Eczacılar Odası ve Balıkesir Veteriner Hekimler Odası’nı ziyaret etti. Balıkesir Tabip Odası’nda hekimlerin taleplerini dinleyen CHP’li Ahmet Akın, “Balıkesir’i yönetmeye başladığımızda sağlık alanında atacağım önemli adımlar olacak” diye konuştu.



CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın şöyle devam etti:

“Pandeminin öğrettiği çok önemli bir konu var. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz! Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız olmadan da sağlık olmaz! O yüzden Balıkesir’de sağlık alanında yapacağım çok hizmet var. Sizlerle birlikte, sizlerin görüşleri ile Balıkesir'de büyük bir değişimin Hep beraber inşallah öncüsü olacağız yani Balıkesir’i yöneteceğiz. Balıkesir sosyal demokrat belediyecilikle tanışacak. Önce insan diyeceğimiz yönetim anlayışımız olacak. Atatürk’ün iki büyük mirasından biri olan CHP’nin bir neferiyim, Balıkesir adayıyım. Ulu önderimizin, ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü hiç unutmam. Ben de kendimi size emanet ediyorum.”

‘HEMŞEHRİLERİM ÇOCUK HASTANESİ İSTİYOR,KURACAĞIM’

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Sağlık Bakanlığı’nın Balıkesir’in sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığı bölgelere dikkat çekerek, eksikliklerin giderilmesi açısından hayata geçirecekleri projeleri anlattı. “Sizlerin desteğiyle, büyükşehir belediyesi bünyesinde çocuk sağlığı ve tıp merkezi kuracağız” diyen CHP’li Akın, “Toplumumuzu sağlıklı tutmak için verilen mücadele benim için çok kıymetli. Kendi adıma, Balıkesir’i yönetmeye başladığımda sağlık alanında atacağım önemli adımlar olacak. Şehrin dört bir yanında bir araya geldiğim hemşerilerim çocuk hastanesi istiyor. Balıkesir’de büyük eksiklik!”

14 Mart Tıp Bayramı’nın Kuvayı Milliye’nin Başkenti Balıkesir ve Milli Mücadele tarihi için önemine de dikkat çeken CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, sözlerini şöyle tamamladı:



“Ülkemizin kuruluşunun, kurtuluşunun her bir tuğlasında Balıkesir’in izi var. Yiğit Balıkesirliler 15 Mayıs’ta İzmir işgal edilince hemen ertesi gün toplanıp direnişe geçiyorlar. 16 Mayıs’ta Kuvayı Milliye’nin ateşini yakıyorlar. Tıbbiyeli Hikmet ise işgal altındaki İstanbul’da tıp fakültesinin kuruluş yıldönümünü kutlamak bahanesiyle işgale karşı direniş başlatan adımı atıyor. Sivas Kongresi’nde de mandacılığı reddeden ateşli konuşması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dikkatini çekiyor. 14 Mart sadece Tıp Bayramı değil Balıkesir’in aynı zamanda Milli Mücadeledeki sembol günlerinden biridir. Tıbbiyeli Hikmet’in adını Balıkesir’de yaşatmak boynumun borcudur. Kuracağımız tıp merkezinin adını Tıbbiyeli Hikmet’in adıyla onurlandıracağız.”