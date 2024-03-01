CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci Bitez’deydi

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, gençliğine, ürettiği proje ve politikalara güvendiğini belirterek “Bizler kimseye hayal satmayacağız.” dedi.

Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmalarını Bitez’de sürdürdü. Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte pazaryeri, esnaf, site ve dernek ziyaretlerinde bulundu.

“Daha iyisini yapma” mottosuyla hareket ettiklerini dile getiren Tamer Mandalinci, vatandaşlara, 5 yıllık belediye meclis üyeliği dönemini örnek göstererek sorunlara hakim olduğunu dile getirdi. Ziyaretlerinde projeleri hakkında bilgi veren Mandalinci, STK’larla, halkla iç içe bir yönetimle Bodrum’u geleceğe taşıyacaklarını bildirdi.

“Gençlerin sorumluluğu üzerimde”

Bitez Arapçavuş Kahvehanesi’nde halk buluşmasına katılan Tamer Mandalinci, alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı. Konuşmasında, fırsat tanındığında gençlerin ülkelerine ne kadar faydalı işler yapabileceğini gösterme sorumluluğunu taşıdığını söyleyen Mandalinci, “Gençlere güvenen, siyasetle ilgilenmesini ve memleket konuları üzerinde çözüm üretmesini amaçlayan partimizi, bu tarihi sorumluluğu ve misyonu bana verenleri asla mahcup etmeyeceğime, gecemi gündüzüme katarak sadece Bodrum'un menfaatini gözeteceğime söz veriyorum. 1 Nisan’da da bu zaferi hep beraber kutlayacağız, ara vermeden Bodrum için, hizmet için çalışmalara başlayacağız. Hem Bodrum'da, hem Muğla'da, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüksek bir oy oranıyla yeniden iktidara taşıyacağız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’ın Bodrumlu olmasının büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Mandalinci, birlikte Bodrum’un yol, su, kanal gibi öncelikli sorunlarına hızlıca çözüm üreteceklerini, Bodrum’un belediye hizmetlerini bu dönem daha güçlü hissedeceğini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençliğimize güveniyoruz, ürettiğimiz politikalara güveniyoruz. Bizler kimseye hayal satmayacağız, insanlarımızın öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek, ayağı yere sağlam basan projelerimizle geleceğiz. Belediyede ekibimizle daha çok çalışacağız. Bodrumluya ‘paramı çarçur ettin, işi doğru yapmadın’ dedirtmeyeceğiz. Bodrumlunun dişinden, tırnağından artırarak ödediği vergilere halel getirmeyeceğiz.

Aslında Bodrum’un sorunlarına yönelik çözümü kendi içinde saklı. Bu bölgede yaşayan o kadar değerli bilim insanlarımız, aydınlarımız var ki. Sadece kapılarını çalmamız bekliyor. Bodrum’a ilişkin çözüm önerilerini, hiçbir karşılık beklemeden paylaşmak için can atıyorlar. Biz göreve geldiğimizde bu ortak aklı çalıştıracağız. Doğru projeler üretirseniz onları da bu projelere dahil edebilirsiniz.”

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ise, Bodrum Belediyesi’nin başına genç ve dinamik bir başkan ile yine aynı dinamizm ve tecrübeye sahip meclis üyelerinin geçeceğini anlatarak, “Bodrum’un doğasını, tarihini, yeşili için kıyılarını ranttan korumak için kazanacağız” ifadesini kullandı.

Bodrum Alevi Bektaşi Derneği’ni de ziyaret eden Mandalinci, kültürel zenginliklerin önemine değindi, iş birliğinde ve ortak akılda önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Ziyaret ettiği birçok yerde vatandaşların “Çocuklarımız, geleceğimiz için sizinleyiz”, “Oyumuz da gönlümüz de sizinle”, “Bodrum’a çok yakışıyorsunuz” söylemleriyle karşılaşan Başkan Adayı Mandalinci, “bu güvene layık olabilmek için daha çok çalışacağız” dedi.

Tamer Mandalinci, tüm vatandaşları, 3 Mart’ta gerçekleştirilecek CHP Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına davet etti.