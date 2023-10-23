Danimarkalı Öğrenciler Sordu, Kartal Belediye Başkanı Yüksel Cevapladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Danimarka’da bulunan Nørrebrobyggerne isimli derneğin ve Burak Bora Anadolu Lisesi’nin işbirliği ile Kartal’ı ziyarete gelen 24 Danimarkalı öğrenciyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Gökhan Yüksel ve öğrenciler arasında samimi anlar oluştu.

Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, Başkan Gökhan Yüksel; öğrenciler ve öğretmenleri ile uzun süre sohbet etti. Danimarkalı gençler, Başkan Gökhan Yüksel’e Kartal ve Belediye ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltti.

“Deprem Gerçeğini Çok Ciddiye Alıyoruz”

Bir öğrencinin, “Kartal’la ilgili en büyük hedefiniz nedir?” sorusuna, deprem kuşağında olması ve olası İstanbul depreminin yıkıcılığından yola çıkarak, Kartal’da deprem hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti;

“Kartal, deprem kuşağında yer alıyor ve bu potansiyel tehlikenin farkındayız. Bu nedenle, olası bir İstanbul depreminin yıkıcı etkilerini en aza indirmek adına Kartal'da deprem hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmak en önemli hedeflerimizden biri.

Deprem önlemleri, altyapı çalışmaları ve eğitim programlarıyla, Kartal halkının güvende olması için çalışıyoruz.

Ayrıca, deprem sonrası hızlı bir şekilde toparlanmak ve normal hayata dönmek için gerekli planlamaları yapıyoruz. Bu, hem şu anki nesillerin güvenliği hem de gelecek nesillerin sağlam bir temelde yaşamaları için önemli bir adım.

Sizlerin de bu süreçte fikir ve önerileriniz bizim için çok değerli olacaktır. Her zaman açık bir iletişim kanalı olarak buradayım. Sizlerin Kartal'da geçirdiğiniz bu zamanın hem eğlenceli hem de öğretici olmasını diliyorum.”

“Kartal’ı, Sporun ve Sosyal Hayatın Merkezi Yapma Hedefimiz Var”

Etkinlikte, öğrencilerden birinin Başkan Gökhan Yüksel’e, “Kartal’da gençler, seslerini sosyal ve siyasi hayatta nasıl duyuruyor?” sorusuna ise, Kartal Belediye Başkanı şu sözlerle cevap verdi;

“Kartal'da gençler, seslerini sosyal ve siyasi hayatta duyurabilmek için farklı yollar kullanıyor.

Öncelikle, gençlik merkezleri ve kulüpler gibi topluluklarda bir araya gelerek fikirlerini paylaşıyorlar.

“Kartal Belediyesi’nin Gençlere Olan Desteği, Her Alanda Devam Ediyor”

Bu platformlar, gençlerin kendi projelerini hayata geçirebileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve topluma fayda sağlayabileceği önemli alanlardır.

33 yaşında Kartal Belediye Başkanı olmuş ve İstanbul’un en genç Belediye Başkanı olarak, Kartal Belediyesi’nin gençlere olan desteği, her alanda devam ediyor.

Şu an beraber olduğumuz Gezegen Kafe’miz gibi, Kartal’da gençlerimizin bir araya geleceği birçok sosyal tesisi hayata geçirdik.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’müz Kartallı gençlere yönelik sporun ve sosyal hayatın merkezi haline gelmesi için emin adımlarla çalışmaya devam ediyor.”