DİAYDER davası: İBB yöneticisi Yavuz Saltık beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi yargılandığı örgüte yardım davasında beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturmasında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) PKK ile iltisakını araştırmadan dernek üyelerine yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Saltık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İDDİANAMEDEN

DİAYDER davasına yönelik iddianamede, 23 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı hatırlatılıyor. Davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydediliyor.

O dönem İBB Sosyal Hizmeler'de görevli Yavuz Saltık'ın sosyal yardımlara ilişkin başvuruların bireysel yapılması gerektiği ve yapılan sosyal inceleme araştırması sonucunda yardımın yapıldığını beyan etmesine rağmen DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın anlatımından ve yapılan dijital tespitler doğrultusunda liste halinde başvuru yapıldığının anlaşıldığı, bireysel başvurunun olmadığı belirtiliyor.

İddianamede, şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin özel kast ile işlenip işlenmediği hususundaki takdirin mahkemenin takdirinde olduğu belirtilerek Yavuz Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan xezalandırılması talep ediliyor.