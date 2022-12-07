Dördüncü Belediyeler Buluşması Bodrum'da

İklim krizinin ve yerel yönetimler nezdinde olası çözümlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan, belediyeler arasında dayanışma oluşturan ve iklim eylem planlarının düzenlendiği Belediyeler Buluşmalarının 4.süne Bodrum Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Şubat 2022 tarihinden bu yana 7 belediyenin (İzmir Karşıyaka Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İstanbul Şişli ve Kadıköy Belediyeleri, Adana Seyhan Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve Bodrum Belediyesi) bir araya gelerek oluşturduğu “İklim Koordinasyon Kurulu” buluşmalarda “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” kapsamında deneyimler aktarılıyor.

Bu zaman kadar sırasıyla Karşıyaka, Tepebaşı ve Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı buluşmaların 4.sü Bodrum Belediyesi’nce 10 Aralık 2022 tarihinde Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleşecek buluşmada, iklim değişikliği ile mücadelede belirlenen temalarda oturumlar düzenlenecek. 4. Belediyeler Buluşması’nın teması, “İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş” olarak belirlendi.

10 Aralık Cumartesi günü sabah 09.00’da Murat Taşçı’nın piyano dinletisi, Sanatçı Erkan Uğur’un müzik dinletisi ile başlayacak olan program açılış konuşmalarıyla devam edecek. İklim Nötr Şehir olma hedefine yürürken hem insani hem ekonomik birçok boyutunun konuşulacağı program, “Kimseyi Geride Bırakmamak”, “Birlikte Dönüşmek” ve “Belediye Başkanları Oturumu” olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Oturumların tamamlanmasının ardından 7 belediye başkanı manifesto imzalayacak.

Program kapsamında ayrıca, Sema Özdemir Akbel’in “İleri Dönüşüm” sergisi açılışı yapılacak. Sanatçının Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi- İş İnsanları ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte ürettiği eserler şimdiden merak konusu oldu.