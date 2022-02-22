Döşemealtı’na 45 kilometre daha doğalgaz hattı yapılacak

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2022 yılı içerisinde ilçede 45 kilometre daha yeni doğalgaz hattı döşenmesi için protokol imzaladı.

İmzalanan protokole göre, doğalgaz hattı kazı izni ile çalışmalar sırasında bozulan cadde ve sokaklarda tamir, onarım, yeniden asfaltlanma ve parke taşı döşeme işleri yüklenici firma tarafından yapılacak. .

Belediye Başkanı Turgay Genç, Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu ile imzaladığı protokol ile birlikte bu yıl sonuna kadar ilçeye 45 kilometre daha yeni doğalgaz hattı yapımına start verildi. İlçeyi baştan başa geçen Atatürk Caddesi başta olmak üzere, Bahçeyaka, Yeniköy ve Yeşilbayır mahallelerinde devam edecek çalışmalarda bozulan ve zarar gören cadde ve sokaklar yine Enerya Firması tarafından yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin doğalgazdan yararlanabilmesi için yaptığı çalışmalar 2017 yılında sonuç vermişti. Başkan Genç, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile yaptığı görüşmeler ve başvuru sonucunda Çıplaklı Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare alan üzerine 1 milyon 200 bin euro yatırımla 37 bin metreküp kapasiteli doğalgaz basınç düşürme istasyonu kuruldu. Doğalgaz Bölge İstasyonu'nun yapılabilmesi için yetkili kurum olan Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. ile protokol imzalayan Genç, ilçenin doğalgazla tanışmasını sağlamıştı.