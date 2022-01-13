Döşemealtı’ndaki Antalya Hipodromu'nda ''start'' veriliyor

Döşemealtı’nda 2017 yılında yapımına başlanan Türkiye’nin 10’ncu Hipodrom’u olan Antalya Hipodromu için geri sayım tamamlandı. 19 Ocak’ta yapılacak ilk koşu ile Döşemealtı Hipodrom’u resmen açılacak.

Döşemealtı’nda 2017 yılında yapımına başlanan Türkiye’nin 10’ncu Hipodrom’u olan Antalya Hipodromu için geri sayım tamamlandı. 19 Ocak’ta yapılacak ilk koşu ile Döşemealtı Hipodrom’u resmen açılacak.

TARİH BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açılışı yılan hikâyesine dönen hipodrom Türkiye Jokey Kulübüne verildikten sonra büyük hız kazandı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı protokol imzalaması ile birlikte hipodromun açılışı ve atların koşulacağı tarih belirlendi.

YARIŞSEVERLER HEYECANLI

Açılış için günler öncesinde kente gelen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı, Türkiye’nin sentetik ve yarı sentetik iki pistine sahip tek hipodromu olan Antalya Hipodrom’unda 1104 ahır kapasitesi bulunduğunu açıkladı. Açılış için kentin dört bir yanından yarış severlere ulaşım desteği de sağlanacağı bildirildi.

AT KOŞACAK DÖŞEMEALTI KAZANACAK

İstanbul'un ardından Döşemealtı’ndaki ikinci sentetik pistin 1930 metre uzunluğunda olduğunu belirten Antalya Hipodrom Genel Müdürü Murat İşçen, yarı sentetik ikinci pistin ise 1860 metre uzunluğunda, kum ve elyaf karışımı özel bir yapıya sahip olacağını kaydetti. Atlar için verilecek startla 5 yılın sonunda hipodrom hizmete girmiş olacak. Çok sayıda yarışa imza atan 6 yarış atının sahibi Ali Murat Şen, yanlarında Jokey Erkan Tunç ve Hakan Yıldız ile birlikte ziyarette bulundular.