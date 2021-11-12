Döşemeltı’nda bayram coşkusu

Döşemealtı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen Toplu açılış töreninde adeta bayram coşkusu yaşandı. Vatandaşın kalbine dokunan projeler tam not aldı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in göreve geldiği günden bu yana 7 yıllık süreçte hayata geçirdiği 100’ün üzerindeki vizyon proje için toplu açılış töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazır bulunduğu Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ev sahipliğindeki törene CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, Siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, Sivil Toplum Örgütü (STK) temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

MUHTARLARLA BULUŞTU

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Döşemealtı’ndaki ilk durağı Orfe Atlı Spor Kulübü oldu. Kııçdaroğlu ve Başkan Genç burada partililer ve Döşemealtılılarla bir araya gelip yemek yiyerek sohbet etti. Döşemealtı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Muhtarlar Buluşması" na katılan Kılıçdaroğlu, demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu söyledi. Vatandaşın seçilenler arasında en rahat muhtarlara ulaşabildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, muhtarların vatandaşla daha rahat ve daha samimi ilişki kurabildiğini anlattı. Üretimden koparılan ülkelerde ithalatın arttığını, Türkiye'de de ithalatın ihracat rakamlarına kadar ulaştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ithalatı önlemek için ise üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

MUTFAKTA YANGIN VAR

Bugün enerjiye, doğalgaza, oduna, kömüre zam geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretli vatandaş nasıl geçinecek. Mutfakta yangın var. Bu tabloyu hak ediyor muyuz, etmiyoruz. Her birimize düşen sorumluluk var, muhtarlara da büyük sorumluluk düşüyor. Mutfaktaki yangını söndürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” diye konuştu.

KADINLARA SÖZÜM VAR

CHP Genel Başkanı en büyük arzularından birisinin kadın muhtar sayısını artırmak olduğunu belirterek, "Kadınlara sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde, az kaldı, devletin üst kademe yöneticilerinin en az yüzde 35'i kadın olacak" dedi. Toplantının sonunda tek tek muhtarların sorunlarını dinleyip sorularına yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, ilçede bulunan bir cafe’nin açılış kurdelesini de kesti.

100 PROJE AÇILIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplu açılış töreni ise büyük bir gövde gösterisine dönüştü. Döşemealtı Kent Meydanı’nında toplanan binlerce kişi 7 yılda hayata geçirilen 100 projenin açılışına katıldı. Törende Konuşan Döşemeatı Belediye Başkanı Turgay Genç ilçenin tarihi kültürel ve doğal zenginliklerini anlatarak, göreve geldiklerinden sonra yapılan yatırımları anlattı. Başkan Genç, “Bölgenin planlama süreçleri, 2009 ve 2010 yıllarında yapılırken, Büyükşehir Meclis üyesi ve İmar Komisyon Başkanı olarak, Döşemealtının planlamalarının başında olmam , benim için çok büyük bir şans olmuştur.Kişi başına düşen yeşil alanı ile, geniş bulvar ve cadde planlamaları , yatay yapılaşma planı ile, Avrupa standartlarını yakalayan, Antalya’nın tek planlı sahasıdır. Bu planlamada ,bölgenin tarım alanları korunmuş, sanayi alanları tariflenmiş, kentin gelişimine yönelik ticari alanları eklenerek ,tam bir yaşama alanı yaratılmıştır.Bu aşamada, Antalya da yaşayan halkımızın, yüzde 50 si Döşemealtı neresi bilmezken, bilenlerde kentin varoşları olarak bakıyorlardı “dedi.

ÜRETEN BELEDİYE OLDUK

“31 mart 2014 tarihi itibariyle, Döşemealtın da yaşayan vatandaşlarımızın güveni ve , takdirleri ile göreve getirildik” diyen Başkan Genç, “Önce üreten Belediyecilik anlayışıyla, beton ve parke fabrikamızı, demir-çelik, ahşap atalyölerimizi ve üretim tesislerimizi kurduk. İş makinalarımızı yenileyerek, cadde bulvar ve yol çalışmalarına başladık. Bugüne kadar ,yol çalışmalarımız 900 kilometreyi buldu. Alt yapısı olmayan, bölgemizin bulvar ve caddelerini tamamladık. Bir kenti kent yapan, değer objeleri vardır. Kent meydanları ,Pazar yerleri, kent parkları ,spor alanları, eğitim alanları ,dini yapılarına kadar yapacağımız çalışmaların hepsini projelendirerek başladık. Antalya’nın, gelecekteki yaşam alanını projelendirdiğimizin bilinci içerisinde, yapmış olduğumuz projelerin ,nerdeyse yüzde 90ı ödülle taçlandırıldı. Tabi ki ilçemizin, temel yapılarını, meydanlarını yaparken gelişim tek merkezde olmamalıydı. Kapatılan belde ve mahallelerde , hepsinin meydanları ,Pazar yerlerini parklarını yaptık.”

GENÇLERE ÖNCELİK

Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes dört duvar arasında kreş yaparken, Biz çağdaş ve modern anlayışla, çocuklarımıza, hayvan ve doğa sevgisini uygulamalı bir şekilde yaşadığı , EKOLOJİK kreşi hayata geçirdik. Tüm Türkiye’ye örnek olduk. Dögem Gençlik Meclisimiz ile her yıl, lise, üniversite hatta sanayi çırağı da içinde bulunan, 100 gencimizi yabancı dil eğitimi, Avrupa birliği, proje yazılım eğitimlerinden geçirerek, hepsini Avrupa ya gönderdik. Ufuklarının ve vizyonlarının gelişimini sağladık.Dögem Gençlik meclisi, 2019 yılında, ulusal Gençlik parlamentosu seçilerek Türkiye yi temsil ettik.Gençlerimize yaptığımız ,Gençlik merkezi ve spor alanları ile, sanatsal, kültürel sportif gençler yetiştirmeyi hedefledik.”

HER AİLEYE ULAŞTIK

Başkan Genç şunları söyledi; “Tüm insanlığın bir sınavdan geçtiği Pandemi sürecinde, Belediyemiz olarak çok hızlı bir şekilde, tedbir alarak vatandaşlarımızın ihtiyacı olan, yüz bin maske ve her eve dezenfektanını ulaştırdık.Tüm esnafımızın, ve kamu alanlarını dezenfekte ettik.Uzaktan eğitimden kaynaklı olarak, bilgisayarı olmayan çocuklarımızın, tablet, ve internetlerine kavuşturduk.Ayrıca, bir yıllık süreçte 20 bin yardım kolisiyle, ihtiyaç sahibi ailelere destek olduk. hiçbir çocuk aç girmeyecek sözlerinizi ilke edinerek, bölgemde ihtiyaç sahibi, her aileye ulaştık “

HASTANE KAZANDIRDIK

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Yapmış olduğumuz anketlerde, ihtiyaç doğrultusunda vatandaşımızın yüzde 95 i, bölgemizde tam teşekküllü bir hastanenin bulunmayışıydı. Vatandaşlarımız en yakın bir hastaneye ulaşmak için 30 km aşağıya yol gitmek zorundaydı. Bunun yüzünden, yüzlerce vatandaşımız, acil müdahale şansı olmadığı için hayatını kaybetti.2009 yılından itibaren, her seçim döneminde, iktidar tarafından Devlet Hastanesi yapıcağız vaatleri ile, halkımız kandırıldı. 13 yıldır seçim malzemesi yapılan, Devlet hastanesinin yapılamayacağını anlayınca, görevim olmamasına rağmen halkın talebine duyarsız kalamazdım. Tüm engellemelere rağmen ,hastane işletme lisansı olan bir firma bularak ,tam teşeküllü , 100 yataklı bir hastaneyi , Belediye kaynaklarıyla inşa ederek, bölgemize kazandırdık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde bizim iktidarımızda ilçemize devlet hastanesini yine biz yapacağız” dedi.

MUTLU VE GURURLUYUZ

Gelinen noktada ilçenin marka yaşam merkezi haline dönüştüğünü belirten Başkan Genç, “Son bir yılda,TUİK verilerine göre ,Türkiye de en fazla ruhsat veren 3.cü ilçe Belediyesi , ve Antalya da, en fazla göç alan ,ilçe belediyesi konumuna geldik.Kentin varoşları olarak bakılan ilçemiz ,7 yılda Antalya da yaşayan ,tüm vatandaşlarımızın , yaşamak istediği, hedef koyduğu merkeze dönüştük. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz “diye konuştu.

İNANÇLA GÖREVLERİNİ YAPIYORLAR

100 yatırımın açılış töreninde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının tamamının aynı karar ve inançla görev yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İhtiyaç duyduğumuz, özlediğimiz yönetim tarzı budur. Sizden toplanan vergilerin, kaynakların sizin için harcanırken bunları bilmeye de hakkınız var. Türkiye’deki tüm belediye başkanlarımız aynı karar ve inançla görevlerini yapıyor. Siyaseten söz verilen ama gerçekleşmeyen, oy aldıktan sonra 'bir bakarız anlayışı' bir hastaneyi yaparak tarihe gömdük. Taleplerinizi birileri yerine getiremiyorsa hiç meraklanmayın CHP var, belediye başkanlarımız var" dedi.

HERKESE EŞİT HİZMET

Halka hizmet ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; yoksul mahallelerden başlayarak bütün mahallelerde kreş açacaksınız. Kadınlar güvenerek çocuklarını teslim edebilecek. Herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bizim temel felsefemiz bu. Yakında göreceksiniz bu felsefeyi bütün Türkiye’ye yayacağız" diye konuştu.

Bazı kentlerin beton ormana döndürüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Kentlerde ağaç, kuş yok, insanlar dört duvar arasına hapsedilmiş gibi. Bizim görevimiz kenti yaşanabilir kılmak. Bizim temel hedeflerimizden birisi bu. Sadece EYT sorununu değil. EYT’lilerin sorununu çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Tarımda çiftçinin, tarım kredi kooperatiflerine ve bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini 1 haftada tamamen sileceğiz. Esnafların çektikleri kredilerin faizlerini 1 hafta içerisinde sileceğiz" dedi.

BARIŞ VE HUZUR GETİRECEĞİZ

Ülkeye huzuru ve barışı getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz. Öyle bir hale getirdiler ki komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık. Buna izin vermeyeceğiz. Herkesin kimliği, inancı, yaşam tarzı başımın üstüne. Biz sadece o ailenin çocuğunun işi var mı, hayat standardı yüksek mi, hastanesi, okulu, kreşi var mı, her evde huzur var mı bununla ilgileneceğiz. Bunu dostlarımızla, ittifakla birlikte yapacağız. Emekten, demokrasiden, cumhuriyetten, insan haklarından yana olan tüm dostlarımızla birlikte yapacağız. Meraklanmayın çok az kaldı" diye konuştu.