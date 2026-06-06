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Dünya Çevre Günü Muğla'nın Çamlı Çocuk Köyü’nde Coşkuyla Kutlandı

Dünya Çevre Günü Muğla'nın Çamlı Çocuk Köyü’nde Coşkuyla Kutlandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Çamlı Çocuk Köyü’nde kapsamlı bir etkinlik düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Çamlı Çocuk Köyü’nde gerçekleştirdiği etkinlikte çevrenin korunması, geri dönüşüm alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çocuklarda çevre farkındalığının artırılması hedeflendi.

Çevre Temalı Yarışmalar ve Gösterimler İlgi Gördü

“Doğamızı Koruyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım” sloganıyla düzenlenen program, açılış konuşmalarıyla başladı. “Akıllı Damlalar Bilgi Yarışması” ve çevre temalı video gösterimleri katılımcılarla buluştu.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler, VR gözlüklerle çevre temalı içerikleri deneyimleme fırsatı yakaladı. Ayrıca atıkların geri dönüşüm sürecini anlatan sergiler, çevre konusunda farkındalık oluşturdu.

Çocuklar Geri Dönüşümü Uygulayarak Öğrendi

Program kapsamında düzenlenen geri dönüşüm atölyelerinde çocuklar, atık malzemeleri yeniden değerlendirmenin yollarını uygulamalı olarak öğrendi. Tohum topu hazırlama ve çiçek dikimi etkinlikleri ise minik katılımcılara doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sundu.

Eğlenceli Etkinliklerle Gün Tamamlandı

Gün boyunca çeşitli oyunlar ve etkinliklerle renklenen organizasyonda katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Dünya Çevre Günü etkinliği, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Genel Sekreter Yılmaz: “Doğayı Korumak Herkesin Duyarlılık Göstermesi Gereken Ortak Bir Görevdir”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, “Toprağımızı, içtiğimiz suyu ve denizlerimizi korumak; temiz tutarak gelecek nesillerin de bu değerlerden faydalanmasını sağlamak zorundayız. Bugün burada bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Ancak bu sorumluluk yalnızca Büyükşehir Belediyesi ve kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gereken ortak bir görevdir.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras: “Doğayla Uyumlu Bir Yaşam Kültürünü Yaygınlaştırıyoruz”

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Muğla'nın doğal zenginliklerini korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Başkan Aras, “Kıyıları, ormanları, bereketli toprakları ve eşsiz doğal güzellikleriyle Muğla, bizlere geçmiş kuşaklardan emanet kalan çok değerli bir mirastır. Bu mirası korumak ve çocuklarımıza aynı güzellikte bırakmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Sosyal belediyecilik anlayışımızla sadece hizmet üretmiyor, aynı zamanda çevreye duyarlı, doğayla uyumlu bir yaşam kültürünü de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Çamlı Çocuk Köyü’nde çocuklarımızın toprağa dokunması, tohum ekmesi, geri dönüşümün önemini yaşayarak öğrenmesi bizim için çok kıymetli. Doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve gelecek kuşakları merkeze alan çalışmalarımızı sürdürecek; çocuklarımızın doğayla bağ kurduğu, çevre bilincinin güçlendiği projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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