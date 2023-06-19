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Edremit Belediyesi’nin ata tohumu projesi büyüyor

Edremit Belediyesi’nin ata tohumu projesi büyüyor
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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın en önemli projelerinden olan “Cumhuriyet Çiftçilikleri” projesi meyvelerini vermeye başladı.

Edremit Belediyesi’nin genetiği bozulmamış ata tohumlarının üretildiği “Cumhuriyet Çiftlikleri” projesi büyümeye devam ediyor.

3 yıldır Çıkrıkçı Mahallesi’nde bulunan belediye arazisinde çoğaltılan tohumlar çeşitlendiriliyor.

Projeden elde edilen ürünler çeşitlendirilirken, hasat döneminde alınan uygun meyvelerdeki tohumlar üretim dönemi öncesi vatandaşlara ücretsiz veriliyor.

Üreticinin desteklenmesi,  sebze fidesini tanıtmak ve saksıda da olsa sebze yetiştirmesi amacıyla vatandaşa katkı sağlaması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra çeşitlendirme için yerli tohumlarda yaz sebzelerinden 13 bitkiden çalışılıp 34 çeşit domates, 6 çeşit salatalık, 19 çeşit biber, 23 çeşit fasulye ve daha pek çok ürün ile beraber toplam 144 çeşit; kışın 7 çeşit marul, 4 çeşit lahana olmak üzere toplam 22 çeşit ürün üzerinde çalışma yapılıyor.

AR-GE faaliyetleri kapsamında reçellik patlıcanlardan hazırlanan patlıcan reçelinin de üretilerek yapılan analizlerden olumlu sonuç çıktığını üretim planlamasına başlandığı da ifade edildi.

Etiketler Edremit Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan Tayfun Canlı
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