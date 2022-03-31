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Edremit'te camilere Ramazan temizliği

Edremit'te camilere Ramazan temizliği

Edremit Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Ayı öncesi, ilçe genelindeki camilerde temizlik seferberliği başlattı.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’n bağlı ekipler tarafından camilerin halıları şampuanla yıkanıp dezenfeksiyon yapıldı.

 Cami içlerinde halılar özel makinelerle yıkanıyor. Ayrıca ekipler tarafından kapı-pencereler,  ayakkabılıklar, mihrap, kürsü ve minberi de temizlenip dezenfekte ediliyor.

 Camilerin dışında ise tuvaletler ve şadırvanlar yıkanırken, ağaçların budamasından ot temizliğine kadar kapsamlı bir şekilde temizleniyor.

 Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tamer Acar, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatları ile her yıl olduğu gibi ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması başlatıldığını belirterek, “Edremitlilerin Ramazan ayında ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri için kentimiz genelinde ki tüm camilerimizi baştan sona temizliyoruz” dedi. Edremitlilerin Ramazan ayını tebrik etti. 

 

Etiketler edremit belediyesi
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