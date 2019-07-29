Ekrem İmamoğlu İngiltere İstanbul Başkonsolosu'nu ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini tebrik ziyaretine gelen İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater'i, 2 İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodofone Park Stadı'nda oynanacak UEFA Süper Kupa Finali maçına davet etti.

Slater, "Ben, Stoke City'i tutuyorum ama eşim Chelsea taraftarı" diyerek, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater'i, Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İkili, futbol ağırlıklı keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Slater'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, "Çok memnun oldum geldiğinize. Umarım, çok güzel ve iyi ilişkilerin devam etmesi adına, daha da güçlenmesi adına, ki biz dünyaya çok açık bir belediye olacağız. Bu anlamda bizim için çok değerli sizinle kuracağımız ilişkiler" dedi.

İmamoğlu, Slater'ı, 2 İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodofone Park Stadı'nda oynanacak UEFA Süper Kupa Finali maçına davet etti.

İmamoğlu, "İyi bir ev sahipliği yapmak isterim. Ben hem Londra hem Liverpool belediye başkanlarına davet yazımı yolladım maça gelirlerse onları ağırlayacağıma dair. İBB Başkanı olarak, ev sahipliği konusunda hiçbir eksikliği hissetmenizi istemem" diye konuştu.

"TÜM KAYGILAR, TEREDDÜTLER ORTADAN KALKTI"

Futbolu çok sevdiğini belirten Slater, tuttuğu takımın Stoke City olduğunu açıkladı.

Slater, "Ama eşim Chelsea taraftarı. Maç burada olacağı için de çok heyecanlıyız" dedi.

Slater, İmamoğlu'na İstanbul'da hangi takımı tuttuğunu sorunca renkli anlar yaşandı. İmamoğlu, Slater'a, "İstanbul'da her takımı tutuyorum ben. Benim takımım İstanbul dışından. Onun için burada hepsine eşitim" yanıtını verdi.

İmamoğlu, Slater'ın, "2 defa seçim kazandığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok yorgun olmalısınız" sözlerine ise, "Biraz dinlendim. Neredeyse 8 ay kampanya süreci yaşadık. Çok yorucu aslında. İstemezdik ama 2 defa oldu. Yapacak bir şey yok. Neticesi, Türkiye için sevindirici. Bu şehir ve ülkemiz, demokrasiyi çok sevdiğini ispat etmiştir. Tüm kaygıları, tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Bu, bizim için çok mutluluk verici. Şimdi önümüze daha umutla, enerjik ve inançlı bakıyoruz. Bundan sonra artık sıkı bir çalışma dönemime girdik. Bu çalışma döneminde sizleri, temsil ettiğiniz topraklar adına her daim çok güçlü bir ortak kabul etmek istiyoruz. İstanbul zaten dünyada tanınan bir kent ama yenilikçi tavrını, sanatı, kültürü, hayatı, canlılığı göstermek ve yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda, ortak projelerimiz olacağına inanıyorum" yanıtını verdi.