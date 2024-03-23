  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ekrem İmamoğlu: ''Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek''

Ekrem İmamoğlu: ''Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek''

Ekrem İmamoğlu: ''Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek''
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa’da yurttaşlara seslendi. ‘CHP’de para sayma’ görüntülerine değinen İmamoğlu, “Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek” dedi.

Yerel seçimlere 9 gün kaldı. Siyasilerin miting maratonu tüm hızıyla devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’da yurttaşlara seslendi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, AKP’yi 2019 yerel seçimlerinden önce yapılan talanlar üzerinden eleştirdi.  İstanbul’da 2019 öncesi rant ve talanları hatırlatan  İmamoğlu, “İstanbul’un kaynaklarına göz diktiler… Buldukları her boş arsaya torpilli imar verecekler” dedi. CHP’de para sayma görüntüleri hakkında konuşan İmamoğlu, “Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek” diye konuştu.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Koşun depoları doldurun! Akaryakıta ''indirimcik'' geldi Koşun depoları doldurun! Akaryakıta ''indirimcik'' geldi Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katili Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katili Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi Grip oldum sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Grip oldum sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Akdeniz'de büyük deprem! Akdeniz'de büyük deprem! Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı Karabük Üniversitesi'ndeki HIV ve HPV iddialarına açıklama Karabük Üniversitesi'ndeki HIV ve HPV iddialarına açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan Dolar için dikkat çeken yatırım tavsiyesi Cumhurbaşkanlığı'ndan Dolar için dikkat çeken yatırım tavsiyesi