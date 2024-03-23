Ekrem İmamoğlu: ''Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa’da yurttaşlara seslendi. ‘CHP’de para sayma’ görüntülerine değinen İmamoğlu, “Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek” dedi.

Yerel seçimlere 9 gün kaldı. Siyasilerin miting maratonu tüm hızıyla devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’da yurttaşlara seslendi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, AKP’yi 2019 yerel seçimlerinden önce yapılan talanlar üzerinden eleştirdi. İstanbul’da 2019 öncesi rant ve talanları hatırlatan İmamoğlu, “İstanbul’un kaynaklarına göz diktiler… Buldukları her boş arsaya torpilli imar verecekler” dedi. CHP’de para sayma görüntüleri hakkında konuşan İmamoğlu, “Kumpaslarına aldanmayan millet onlara haddini bildirecek” diye konuştu.