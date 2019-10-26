Ekrem İmamoğlu’ndan Nazım Hikmet dizeleriyle Haydarpaşa göndermesi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, senaryosunu Ahmet Ümit'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in üstlendiği Merhaba Güzel Vatanım'ın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki galasına katıldı.

Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın yapımcılığını yaptığı ve Yetkin Dikinciler'in de rol aldığı galada sahneye çıkıp bir konuşma yapan İmamoğlu, Türkçe'nin büyük şairi Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları şiirinden dizeler okudu.

İmamoğlu, şiirin Haydarpaşa ile ilgili bölümlerini okuyunca izleyicilerden büyük alkış aldı. İBB Başkanı İmamoğlu, bu şiir ile geçtiğimiz günlerde İBB iştiraklerinin alınmadığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı'nın eski genel müdürüne ait şirketin Haydarpaşa Garı ile ilgili ihaleyi almasına göndermede bulundu.