Ender Topçuoğlu Beşiktaş'ta türkü ve dualarla uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu için görev yaptığı Beşiktaş Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yıllardır beraber çalıştığı mesai arkadaşları, çok sayıda vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beşiktaş halkı katıldı.

Beşiktaş Belediyesi’nde 33 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan, üstlendiği görevlerde canla başla çalışan, çözüm odaklı yaklaşımı, enerjisi ve özverisiyle 7’den 70’e Beşiktaş’a hizmetler sunan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu’nun dün vefat etmesi herkesi derinden üzdü. Bugün, görev yaptığı Beşiktaş Belediyesi önünde program düzenlenerek helallik istendi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, mesai arkadaşları Topçuoğlu için iyi dileklerde bulundu.

RIZA AKPOLAT: BEŞİKTAŞ’TA NEFES ALDIĞIMIZ HER AN ENDER TOPÇUOĞLU’NUN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat törende yaptığı konuşmada Ender Topçuoğlu’nun ismini Beşiktaş’ta her zaman yaşatacağını söyleyerek şunları ifade etti:

‘’Değerli dostlar Ender Topçuoğlu’nun çalışma arkadaşları, ailesi, arkadaşları, hayatına dokunduğu herkes… Bugün zor demeyeceğim, zordan daha ötesi, inanması güç, dünden bu yana konduramıyoruz inanmıyoruz hepimiz… Onunla ilgili ne söylesek az kalacak. Kötü haberi aldığımızdan bu yana hayatına dokunduğu herkes binlerce insan aradı ve taziyelerini iletti. Hepsi çalışkanlığından ve insanlığından bahsetti. Bürokrat olması, 33 seneden bu yana hizmet vermesi ve tabii ki Beşiktaş’ın en büyük değerlerinden bir tanesiydi. Hayatına dokunmadığı hiç kimse yok. Sokağına dokunmadığı hiçbir mahallesi yok Ender ağabeyimizin. Benim için de, bir yol arkadaşı bir ağabey, hem bir babaydı. Karar alacağımız zaman bir araya gelir ve istişare ederdik.

Bir şeyi söylemem yeterli olacak Ender Ağabey için: Bu kötü olayın olduğu gün sabah 06.30’da Beşiktaş’ın değişik yerlerindeki çalışmaları inceliyordu. Sabah 07.30’da yapılan çalışmalarla ilgili hem fotoğrafları hem de bilgilendirmeleri atmıştı. Beşiktaş aşığı işine aşık, insanına aşık bir ağabeyimiz kaybettik. Çok üzüntülüyüm, kelimeler anlamsız kalıyor. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Yaptığı hizmetleri hiç unutmayacağız ve onun adını Beşiktaş’ta nefes aldığımız sürece yaşatacağız. Tüm Beşiktaş’ımızın ve Belediyemizin başı sağ olsun.‘’

EKREM İMAMOĞLU: İŞİNE ODAKLI, ÇOK ÇALIŞKAN VE HER KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Ender Topçuoğlu’nun çalışkanlığına dikkat çekerek duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

‘’Tabii ki bugün çok üzüntülüyüz. Kıymetli başkanımızı Ender Bey’i ben de belediye başkanlığı mesaimizde tanıdım. Bu duygularımı sizlerle paylaşmayı hem bir sorumluluk olarak gördüm hem de insan olarak arkasından bunları söylemeyi kendime bir borç bildim. İşine odaklı, çok çalışkan, her hususu titizlikle takip eden, gittiğimiz her saha kontrolünde veya saha çalışmasında Büyükşehir Belediyemizin burada takip ettiği işlerin en az bizim kadrolarımız kadar takip eden, hassasiyetle soruları soran veya yön veren tarafıyla belediyecilikte çok az rastlanan ve gerçekten bu kadar üst seviyede kendini işine adamış bir insan olarak tanıdım. Bu duygularımın hem siz kıymetli mesai arkadaşları hem çok değerli belediye başkanımız ve de ailesi tarafından bilinsin istedim. Umuyorum hakkını helal etmiştir. Genç yaşta kaybettik. Mekanı cennet olsun. Elbette dualarımız onunla. Buradan her çalışma arkadaşına, çok kıymetli ailesine sabır diliyorum. Duamız kendisiyle. İyi ki kendisini tanıdık. Yolu açık olsun, mekanı cennet olsun.’’

Duygu dolu anların yaşadığı törende, belediye çalışanları, vatandaşlar ve Ender Topçuoğlu’nun yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Türkü ve dualarla uğurlanan Ender Topçuoğlu’nun cenazesi yarın memleketi Giresun’un Şebinkarahisar Tekışık Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.