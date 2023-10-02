Engelsiz Beşiktaş için Dost Eller Taksi uygulaması

Beşiktaş Belediyesi'nin ulaşımda engelleri kaldırmak adına hayata geçirdiği Dost Eller Taksi uygulaması Beşiktaş'ta yaşayan engelli komşularına hizmet vermeye devam ediyor.

Dost Eller Taksi 2019 yılından bu zamana kadar toplam 4 bin 673 kez ulaşım hizmeti sağladı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça bahsettiren Beşiktaş Belediyesi, engelli komşularının ulaşımda sıkıntı yaşamaması için faaliyete geçirdiği Dost Eller Taksi uygulaması ile yoğun bir şekilde hizmetlerini sürdürüyor.

Tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun olarak tasarlanan Dost Eller Taksi, Beşiktaş ilçesinde yaşayan engelli vatandaşların öncelikle sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim ve kültür-sanat etkinliklerine ulaşımında destek sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

Dost Eller Taksi hizmetinden yararlanmak için 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden randevu alınması gerekiyor.