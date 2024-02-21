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Fitch açıkladı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin kredibilitesi en yüksek belediyesi oldu

Fitch açıkladı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin kredibilitesi en yüksek belediyesi oldu
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AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok’un “battı, iflas etti” dediği Ankara Büyükşehir Belediyesinin, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in raporuna göre “Türkiye’de kredibilitesi en yüksek belediye” olduğu ortaya çıktı.

   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın döneminde uygulanan mali politikalar uluslararası arenada da karşılık buluyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine uzun dönem ulusal kredi notu olarak ‘AAA’  verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem borcun sürdürülebilirliği hem de mali disiplinde gösterdiği başarı nedeniyle uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye’nin kredibilitesi en yüksek belediyesi olarak tescil edildi.

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok’un “battı, iflas etti” dediği Ankara Büyükşehir Belediyesinin, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in raporuna göre “Türkiye’de kredibilitesi en yüksek belediye” olduğu ortaya çıktı.

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok’un “battı, iflas etti” dediği Ankara Büyükşehir Belediyesinin, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in raporuna göre “Türkiye’de kredibilitesi en yüksek belediye” olduğu ortaya çıktı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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