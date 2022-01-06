Genç sanatçılar Beşiktaş’taki sergide buluştu

Beşiktaş Belediyesi, genç sanatçılara destek vermek ve görünürlük sağlamak amacıyla anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. ‘’Genç Dönem’’ adlı sergi 185 genç sanatçının katılımıyla gerçekleşirken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirtti.

Genç sanatçılar, Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘’Genç Dönem’’ sergisinde buluştu. Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenen sergiye 185 genç sanatçı özgün çalışmalarıyla katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da serginin açılış konuşmasında genç sanatçıların yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

‘’Göreve geldiğimiz andan itibaren sanatı Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yaymayı hedefledik. Bu hedefimizi gerçekleştirirken usta sanatçılarımızla birçok iş birliğimiz oldu. Bunun yanı sıra sizlerin de bildiği gibi genç sanatçılarımızı hiç yalnız bırakmadık.

Bugün burada yine genç sanatçılarımızın katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin sanat üretimine katkı sağlamak, bilinirliklerine destek olmak, eserlerini görünür kılmak adına projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Sanat severler “Genç Dönem” sergisini 17 Ocak tarihine kadar hafta içi her gün 10.00 – 17.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Merkezi’nde ziyaret edebilir.