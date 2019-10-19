Hançerli: Avcılar halkı sahilde denize girecek

Avcılar Belediyesi, Avcılar Triatlon Kulübü ve sosyal medyada bir araya gelen ‘Avcılar Koşu, Avcılar Yüzme’ adlı spor gönüllüleri sabah 08.30’da Avcılar Sahili’nde bir araya geldi. Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ile spor gönüllüleri, önce 1200 metrelik parkurda yürüyüş yaptı. Ardından denize giren Hançerli ve spor gönüllüleri 1 km yüzdü.

Avcılar halkı sahilde denize girecek

Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılar halkının burayı daha aktif kullanabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile düzenlemeler yapacağız. İnşallah bir sonraki sezonda burada yüzlerce çocuk, genç, kadın, erkek ve yaşlı denize girecek. Bu hayali şimdiden kuruyoruz" dedi.

'Bizim denizimiz barajdı'

Tokat'ta köyünün baraj kenarında olduğunu ve yüzmeyi o barajda öğrendiğini belirten Hançerli, "Biz oraya deniz derdik. Bizim denizimiz de o barajdı. 3-4 yaşında yüzmeyi öğrendik. Spor köylerde çalışarak oluyor. Dereye, göle girerek oluyor. Kentte yaşayanların doğal hareketliliği olamadığı için burada spor daha önemli oluyor. İnsanlar 8 saat masa başında çalışıyor. Sonra arabalarına binip trafik stresinde evlerine ulaşıyorlar. Bu kadar stresi, olumsuzluğu atmanın tek yolu spordur. Bu yüzme olur, yürüme olur. Onlarca, yüzlerce spor dali var. Herkesin yapabileceği bir spor mutlaka var" ifadelerini kullandı.

'Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz'

Tüm Avcılar halkını spor yapmaya davet eden Başkan Hançerli, "Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek ve aslında insanlar arasında sağlıklı bir iletişim içinde spora ihtiyaç var. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Biz Avcılar’da herkesin spor yapabilmesi için olanaklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.