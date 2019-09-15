''Haydarpaşa Garı'nın bir parçası daha satılıyor''

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Haydarpaşa Garı'na ait bir alan daha Kültür Bakanlığı eliyle ranta açılıyor. SİT alanı olan bu arazi 15 gün içinde boşaltılmak isteniyor" dedi.

400. HAFTADA DA BULUŞTULAR

Haydarpaşa Garı'nın satışını durdurmak amacıyla bir araya gelen sivil toplum örgütleri, 400. kez buluştu. Haydarpaşa Garı önünde gerçekleşen "400. Hafta Buluşması"na HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Oya Ersoy, CHP eski Milletvekilleri Barış Yarkadaş ile Kadir Gökmen Öğüt de destek verdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı'nın da katıldığı etkinlikte Haydarpaşa Garı'nın tarihsel kimliğinin korunması ve yeniden tren seferlerinin başlatılması istendi.

YENİ RANT ALANI

Türküler ve halaylar eşliğinde süren eylemin ardından sosyal medya hesabında bir belge paylaşan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Biz Haydarpaşa Garı'nı kurtarmaya çalışırken, iktidar ise garın malvarlıklarını ranta açıyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş şunları yazdı:

"Biz 'Haydarpaşa Garı Satılmasın' diye uğraşırken, Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nun da kullandığı TCDD'ye bağlı bir arazi daha AKP Kadıköy Belediyesi Başkan Adayı - Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan ve Kültür Bakanlığı aracılığıyla bir ajansa devrediliyor. 15 gün içinde de boşaltılması isteniyor. Üstelik burası SİT alanı... Haydarpaşa'nın bütünlüğünü bozacak bu uygulamayı hayata geçirmeyin. Yeter artık; Haydarpaşa'ya dokunmayın... Haydarpaşa'yı rahat bırakın.."

BAKAN YARDIMCISI BİNALARI DOLAŞTI

Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan'ın birkaç gün önceSİT alanı olarak ilan edilen bina ve araziyi dolaştığını da belirten Yarkadaş, "15 gün içinde bu alanı boşaltıp Gençlik Sanat Merkezi adı altında ranta açmayı istiyorlar" dedi.