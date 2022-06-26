İBB, metrobüs yolunu kalıcı olarak yeniliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli ve tasarruflu metrobüs hattı için düğmeye basıyor. Metrobüs yoluna ‘Beyaz Yol’ uygulaması yapılarak 21 yıl boyunca bakımı asgari oranda azaltılacak. Asfalt kaplama yol, özel reçeteli beton kaplamasıyla değiştirilecek ve yoldaki deformasyonların önüne geçilecek.

İBB birimleri uygulamayı Cevizlibağ-Yenibosna hattında 26 Haziran gece başlatacak, gece-gündüz ve bayramda çalışarak eylül ayında bitirecek. Bu süreç içerisinde metrobüs hattı hiç bir zaman kesintiye uğramayacak. İBB, duyurularla ve tüm birimleriyle aldığı önlemlerle İstanbulluların ulaşımda sıkıntı yaşamamasını sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçici pansuman çözümlerle kullanılan Metrobüs yolunu kalıcı olarak yeniliyor. Metrobüslerin tonajından kaynaklı bakım isteyen, çabuk bozulan asfaltın yerine, kaliteli, bakım istemeyen ve en önemlisi konforlu yolculuk imkanı sunan ‘Beyaz Yolu’ hayata geçiyor. Özel reçeteli beton kaplama ‘Beyaz Yol’ ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacak. Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak. Metrobüs yolundaki ağır yük etkisi, yoğun kullanım, yüksek lastik sıcaklıkları, egzoz ısısı, duraklardaki frenlemenin getirmiş olduğu yıpranma ve hava koşullarının etkisiyle bozulan yollar metrobüs kullanıcılarını sarsıntılı yolculuğuna sebep oluyordu. Yeni ‘Beyaz Yol’ ile İstanbullular konforlu yolculuk edebilecek.

METROBÜS HATTI KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri ve İETT ile koordineli çalışmasına tüm İBB birimleriyle gece-gündüz ‘Beyaz Yol’ için teyakkuzda olacak. 26 Haziran Pazar gecesi Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlayacak çalışmanın Eylül’de bitmesi hedefleniyor. Okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde ulaşımının aksamaması için tüm birimler çalışmalarını gece-gündüz devam ettiriyor. Dünyanın tercih ettiği özel reçeteli beton kaplama geceleri metrobüs hattına dökülecek. Gündüz saatlerinde yoldaki diğer çalışmalar devam ederek okulların açılacağı tarihe kadar bitirilecek. Bayramda da çalışmaların devam edeceğini belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay “Yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometre hatta ‘Beyaz Yol’ uygulaması başlatıyoruz. Metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. D-100 karayolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak” dedi.

BİR DURAK TERSİNE AKTARMA

Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçilecek. Karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbullular aktarmayla kendi istasyonuna ulaşmış olacak. İstasyon başına çalışma sadece iki gün sürecek. Yani çalışma sebebiyle yolculukta bir aksama yaşanmayacak. Yolcunun sadece bir durak gidip, karşı yönden geri dönmesi, ya da devam edeceği güzergah için istediği metrobüse binmesi gerekecek. Çalışmanın olduğu istasyonu metrobüsler pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamette ücretsiz olarak aktarma yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.

AR-GE ÇALIŞMASI YAPILDI, TEST EDİLDİ

İBB, AR-GE çalışmaları sonucu ekonomik ömrü yüksek, teknik dayanıklılığı fazla, yolculuk konforu rakipsiz özel reçeteli beton kaplama beyaz yolda karar kıldı. 2 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından ağır tonajlı araçların kullandığı güzergahlarda beyaz yol test edildi. İETT’nin kullandığı metrobüs peronlarında da uygulanan teknolojiden olumlu sonuçlar alındı. Metrobüs yolundaki beyaz yol çalışması için özel makinalar dizayn edildi. Metrobüs yolu ölçülerindeki 4 metrelik alanda çalışabilen makinalar sayesinde yol kenarındaki aydınlatma direkleri ve korkulukların kaldırılmasına gerek kalmadan çalışma yapılabilecek. Freeze adı verilen makina ile mevcut asfalt yol kaldırırken, Türkiye’de ilk defa kullanılacak “Finişer” isimli yol kaplama makinasıyla da özel reçeteli betondan oluşacak Beyaz yol döşenecek.

ALINAN ÖNLEMLER

Çalışma yapılacak alanla sınırlı olmak üzere metrobüsler D-100’den bir şeridin metrobüs hattına eklenmesiyle kesintisiz olarak yolcu taşımaya devam edecek. İBB, iş ve yol güvenliği için gerekli tüm işaret ve yönlendirmelerle çalışma bölgelerinde yer alacak. Duraklarda çalışma yapılacak bölgeler ve duraklar önceden duyurularla aktarılacak. Metrobüslerin içinde aynı duyurular anonsla İstanbulluları bilgilendirecek. Yine istasyonlarda hatlarla ilgili bilgi verecek İBB çalışanları ‘Bana Sor ‘ diyerek görev yapacak. Çözüm masası 153 hattın bir ucunda tüm yönlendirme soruları için hazır bekleyecek. İBB’nin tüm digital platformlarında yine yönlendirmeler, çalışmaların yapıldığı bölgeler, duraklar yer alacak. Cep Trafik uygulamasında uyarı yazıları, çalışma bilgileri anlık yer alacak.

NEDEN BEYAZ YOL?

✓ Yüksek taşıma gücü sağlar

✓ Daha kısa fren mesafesi sağlar

✓ Konforlu sürüş keyfi sunar

✓ Trafik seyir hızını artırır

✓ Yakıt tasarrufu sağlar

✓ Taşıtların yıpranmasını geciktirir

✓ Gece görüşünü kolaylaştırır

✓ Çevre dostudur

✓ Isı adası oluşturmaz

✓ Her mevsimde ve her koşulda yapılır