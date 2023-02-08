İBB tüm imkanlarıyla Hatay'da

İBB’nin arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleriyle ilgili AFAD’ın Hatay iliyle eşleştirilmesinin ardından 73 tır yola çıkarıldı. İstanbulluların, İBB birim ve iştirak şirketlerinin desteğiyle devam eden yardımlarda araç sayısı üç günde 100 tıra ulaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan afet bölgesine yardım ulaştırmak için alarm durumuna geçti. AFAD koordinasyonunda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında sorumluluk alanı Hatay ili olarak belirlenen İBB, desteğini her saat artırarak 25 birimiyle, 1.339 personel, 401 araç ve ekipmanla afet mücadelesi için seferber oldu.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 50 gramlık porsiyon ekmek (Akdeniz Ekmeği) üretim artırıldı. Bir hafta boyunca düzenli olarak her gün 1,2 milyon adet Akdeniz ekmeği 12 tırla deprem bölgesine sevk edilecek.

Depremzedelere içme suyu temin etmek çeşitli ebatlarda Hamidiye Su bölgeye sevk edildi. 19 tır içme suyu Hatay’a sevkiyatlarla ulaştırıldı. Ağaç ve Peyzaj AŞ, 5 tanker kullanım suyu deprem bölgesine ulaştırdı.

Bölgede günlük 15 bin ekmek üretme kapasitesine sahip mobil fırın vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

YARDIM TIRI 100’E ULAŞIYOR

İBB’nin deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlattığı Yardım Kampanyasına da İstanbullulardan yoğun ilgi geldi. İstanbul Gönüllüler ve binlerce İstanbullu bölge için getirilen malzemelerini tasnif edilmesine yardım etti.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında alınan yardımlar, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ile Kartal Ana Lojistik Merkezinde toplanıyor. 7 kreş, 32 Sosyal Hizmet noktası, İSMEK merkezleri, 23 İSADEM, 42 Kütüphane merkezi ile toplamda 200’ün üzerinde merkezde 350 personel ve 550 gönüllü ile malzeme teslim alma, paketleme ve lojistik hizmetleri 3 vardiya şeklinde yürütülüyor. Tırların içerisinde en çok ihtiyaç duyulan kışlık giysi, ısıtıcı, kuru gıda, bebek bezi, hijyen kolisi, ayakkabı, bebek kıyafet ve arabası gibi temel ihtiyaç duyulan eşyalar yer alıyor.

Bugüne kadar İstanbulluların ve İBB birimlerinin desteğiyle 73 tır ile bölgeye gönderildi. İstanbulluların, İBB birim ve iştiraklerinin desteğiyle devam eden yardımlarda anbean an artan araç sayısı üç günde 100 tıra ulaşıyor.

SICAK YEMEK

İBB’nin mobil mutfağı hizmet vermeye başladı. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yemek üreten mobil mutfağa afetten kurtulan vatandaşlar sıcak yemeğe yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, 140 kabin olmak üzere 20 konteyner mobil tuvalet Hatay’a ulaştı. İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgeye hareket ediyor. 2 tır ve sağlık çadırları ile depremzedelere mobil hizmet verilecek. Sağlık personelleri ve ambulanslarıyla bölgede yer alıyor.

TEÇHİZATLI ARAMA KURTARMA TAKIMI

İstanbul İtfaiyesi arama kurtarma ekiplerine bağlı ilk kafile depremden saatler sonra Antakya’ya ulaştırıldı. İstanbul İtfaiyesi ve İBB iştiraklerinden yaklaşık 769 arama kurtarma ekibi Hatay’da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar 195 kişi enkazdan canlı çıkarıldı.

İBB, 14 CHP’li ilçe belediyesi ile bölge için yardım sürecini koordine ediyor. İBB koordinasyonunda 2011 tır yardım malzemesi ve 116 iş makinasının sevki sağlandı. Bölgede İBB’nin 325 çeşitli kapasiteli iş makinası da bulunuyor.

İBB ekipleri lojistik merkez kurdu. 3 bin metrekare kapalı alana sahip 100 çadır kapasiteli yaşam alanı kurulmaya başladı.