İBB’den Netflix'e Bir Başkadır yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabında Netflix Türkiye'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Platformda yayına girdiği andan itibaren çok sayıda kişi tarafından izlenen ve sosyal medyada gündem olan 'Bir başkadır' adlı dizideki bir sahneye gönderme yapan belediye, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" bilgisini verdi.

Paylaşım şöyle devam etti:

"Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır."

İBB'nin bu paylaşımına da Netflix Türkiye Twitter hesabından, "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…” diye yanıt verildi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Berkun Oya'nın üstlendiği mini dizide, Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Derya Karadaş ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.