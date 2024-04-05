İBB'nin 6.2 milyon TL'sine el konulmuştu... AYM iptal etti

İBB'nin pandemi döneminde topladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" diyerek tepki gösterdikten sonra el konulan 6,2 milyon TL'siyle ilgili olarak AYM, 'İzinsiz toplanan yardım paralarına el konularak bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesini' düzenleyen hükmü iptal etti.

Kovid-19 pandemisinde belediyelerin başlattığı kampanyalara Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur' diye tepki göstermiş, ardından İstanbulluların İBB'ye bağışladığı 6.2 milyon liraya el konulmuştu. AYM, 'İzinsiz toplanan yardım paralarına el konularak bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesini' düzenleyen hükmü iptal etti. Kararı değerlendiren İBB 1. Hukuk Müşaviri Sönmez 'İstanbullunun hakkı İstanbulluya verilsin hukuk dışı uygulamalar son bulsun' çağrısı yaptı.

AYM'nin kararıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanan 6.2 milyon liraya el konulmasına yönelik hüküm iptal edildi. Bu kararın ardından İBB'nin 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İstanbulluların haklarının geri verilmesi ve hukuk dışı uygulamaların son bulması çağrısında bulundu.

Sönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Merkezi idare, pandemi döneminde belediyelere yapılan bağışlara yardım toplama kanununa aykırılıktan el koymuştu. Anayasa Mahkemesi, el konulmasına imkan tanıyan kanuni düzenlemeyi iptal etti. İstanbullunun hakkı İstanbulluya verilsin, hukuk dışı uygulamalar son bulsun" ifadelerini kullandı.

Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde İstanbul ve Ankara gibi büyükşehir belediyeleri ile birlikte birçok vatandaş, ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları başlatmıştı. Ancak bu kampanyalara, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıkmıştı. Erdoğan, "Tüm kampanyalar, sadece Cumhurbaşkanlığı makamının açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler veya valilikler izin almadan kampanya düzenlerse, bu devlet içinde devlet olma mantığıdır. Yasalar buna izin vermiyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

İşte AYM'nin yayınladığı o karar: