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İBB'ye bağlı İPA açıkladı: İşte İstanbul'da yaşamanın maliyeti

İBB'ye bağlı İPA açıkladı: İşte İstanbul'da yaşamanın maliyeti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. 

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücrete denk gelen 51 bin 6 TL, bu maliyete yetmiyor.

İstanbul Planlama Ajansı, 3 kuruş maaş zammına; “müjde” diyen borazancılara “vicdanı rahat” patronlara ve “şükür” diyen çalışanlara gerçeği bir kez daha gösterdi. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,29, bir önceki aya göre yüzde 7,93 artışla 53 bin 58 liraya yükseldi.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı. Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.899 lira arttı.

İstanbul Planlama Ajansı, 3 kuruş maaş zammına; “müjde” diyen borazancılara “vicdanı rahat” patronlara ve “şükür” diyen çalışanlara gerçeği bir kez daha gösterdi. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,29, bir önceki aya göre yüzde 7,93 artışla 53 bin 58 liraya yükseldi.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.

MAKARNA YILLIK BAZDA YÜZDE 53 ARTTI

İstanbul Planlama Ajansı, 3 kuruş maaş zammına; “müjde” diyen borazancılara “vicdanı rahat” patronlara ve “şükür” diyen çalışanlara gerçeği bir kez daha gösterdi. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,29, bir önceki aya göre yüzde 7,93 artışla 53 bin 58 liraya yükseldi.

 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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