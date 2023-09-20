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  4. Önce aHaber şimdi de Haber Global! İBB'ye iftira atarken rezil oldular!

İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti

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İstanbul'daki yürüyen merdivenlere yönelik sabotajlar devam ederken, Haber Global'in "çalışmıyor" dediği yürüyen merdivenler yanı kanalın canlı yayınında çalışır halde görüntülendi.

Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğunda olan metro yürüyen merdivenlerine yapılan sabotajlar büyük tepki çekmeye devam ediyor.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen aHaber’in adının da karıştığı sabotaj videosunun ardından bu sefer de Haber Global’de yayınlanan "metronun yürüyen merdivenleri çalışmıyor" haberi sırasında kanalın kamerası yürüyen merdivenleri çalışırken görüntüleyince Haber Global'e de tepki yağdı.

Murat Ongun ise bu görüntüleri paylaşarak, kanala, “Haber Global, A Haber’in tahtına mı göz dikti?” sorusunu sordu.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yürüyen merdiven metro istanbul metrosu
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