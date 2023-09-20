İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti
İstanbul'daki yürüyen merdivenlere yönelik sabotajlar devam ederken, Haber Global'in "çalışmıyor" dediği yürüyen merdivenler yanı kanalın canlı yayınında çalışır halde görüntülendi.
Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğunda olan metro yürüyen merdivenlerine yapılan sabotajlar büyük tepki çekmeye devam ediyor.
AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen aHaber’in adının da karıştığı sabotaj videosunun ardından bu sefer de Haber Global’de yayınlanan "metronun yürüyen merdivenleri çalışmıyor" haberi sırasında kanalın kamerası yürüyen merdivenleri çalışırken görüntüleyince Haber Global'e de tepki yağdı.
Murat Ongun ise bu görüntüleri paylaşarak, kanala, “Haber Global, A Haber’in tahtına mı göz dikti?” sorusunu sordu.
Haber Global, A Haber’in tahtına mı göz dikti? pic.twitter.com/gRQwPXLA8V— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 20, 2023
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