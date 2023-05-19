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İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarında gençlere seslendi: Gücünüzün farkında olun

İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarında gençlere seslendi: Gücünüzün farkında olun
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Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de düzenlenen 19 Mayıs kutlama etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliğinde konuştu.

Konuşmasının tamamını gençlere yönelik yapan İmamoğlu, "Atatürk, gençlere bu Cumhuriyeti emanet etti. Gençlere seslere sesleniyorum: Sakın unutmayın, gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kürsüden yaptığı kısa konuşmasının tamamını gençlere ayıran İmamoğlu, etkinlikte şunları söyledi:

"Gücünüzün farkında olun. Bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın. Gençler her zaman en ön sırada mücadele etmiştir. Atatürk, gençlere bu Cumhuriyeti emanet etti. Gençlere seslere sesleniyorum: Sakın unutmayın, gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak. Yılgınlık değil, her zaman umut kazanır. Bir avut insan değil, gençler kazanır, millet kazanır millet. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk"

Etiketler imamoğlu maltepe etkinlik konuşma
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