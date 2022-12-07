İmamoğlu Altınşehir Yaşam Merkezi’ni açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında faaliyete geçirdikleri ‘Altınşehir Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, Başakşehir’deki “Altınşehir Yaşam Merkezi”nin açılışını gerçekleştirdi. Bünyesinde; Bölgesel İstihdam Ofisi, Sabahattin Ali’nin adını taşıyan yeni nesil kütüphane, Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Yuvamız İstanbul Kreşi’ni barındıran merkez, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Törende bir konuşma yapan İmamoğlu’na, Türk edebiyatının simge isimlerinden Sabattin Ali’nin kızı Filiz Ali ile torunu İdil Laslo da eşlik etti.

“İSTANBUL’UN TAŞINI TOPRAĞINI BİRBİRİNE KARIŞTIRDIK”

“İstanbul'umuzun her ne kadar taşı toprağı altın desek de bu yanlış yorumlandı” diyen İmamoğlu, “Taşını, toprağını birbirine karıştırdık ve biraz altını üstüne getirdik. İstanbul'umuzun bu anlamda, hızlı ve yanlış, hatta dengesiz büyüdüğünü hepimiz kabul ediyoruz. Ne yazık ki uzun dönemler yöneten insanlar, bu yanlış büyümeyi, ‘İhanet ettik’ diyerek de tescilliyorlar. Ama artık bu şehrin karanlık devrini geride bırakmamız lazım. Hep birlikte çok anlamlı, mantıklı, akılla, bilimle, teknikle, dünyanın en iyi örneklerini bu şehre taşıyarak, bu şehrin güvencesi olma mecburiyetimiz var. Çünkü bu şehrin, aynı zamanda fırsatlarıyla, imkanlarıyla muhteşem bir kaynağa sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece ve sadece bir akışı değiştirmemiz lazım. O da gerçekten bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını, milletimizin ortaya koyduğu marifetlerin, o birikimlerin sadece bir avuç insana değil, memleketin tamamına akmasını sağlayacak, güvenceli bir ortam ve sistemi var etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BİR AVUÇ İNSANIN YARARINA DEĞİL, MİLLETİN YARARINA İŞLER ÜRETMEK ŞART”

Bir avuç insanın yararına değil, milletin yararına işler üretmenin şart olduğunun altını çizen İmamoğlu, “eşitlik unsurunun” önemine dikkat çekti. “Bu mahallenin imkansızlıklarını, sıkıntılarını iyi bilen birisi olarak söylüyorum” diyen İmamoğlu, “Bu açılan arayı, bu açılan mesafeyi kapatmak, örneğin buradaki çocukların da kitaba erişimini, bilgiye erişimini, sağlığa erişimini sağlamayı, o eşitlik sürecini ortaya koyabilmeyi, kaynak olarak yöneticilerin kendi vücutlarında bir vicdan gözü olarak tanımlıyorum. Eğer vicdan gözünüz kapalıysa, bu ihtiyaçları görmeniz ve düzenlemeniz mümkün olmuyor. Okul öncesi eğitim alan çocuklarımızın maruz kaldığı eşitsizliği görmüyorsanız, işte sizin vicdan gözünüz kapalı demektir. O adaletsizliği hissetmiyorsanız, vicdan gözünüz kapalı demektir” şeklinde konuştu.

“TEK BİR KREŞİNİN OLMAMASINI HİÇ KİMSEYE İZAH EDEMEZSİNİZ”

İBB’yi devraldıklarında, 90 bine yakın çalışanı bulunan kurumun tek bir kreşinin bile olmadığını hatırlatan İmamoğlu, “Bu koca mekanizmanın tek bir kreşinin olmamasını, hiç kimseye izah edemezsiniz. O bakımdan biz, ‘150 Mahallede 150 Kreş’ diyerek yola çıkmış bir ekibiz ve güçlü adımlarla da bu doğru hedefe yürüyoruz. Gençlerin çaresizliğini görmemek ve toplumun yaşadığı yoksulluk üzerinden, özellikle gençlerimizin, kadınlarımızın iş imkanlarına dönük süreçlerde kamu eliyle onların korunduğu, bir kısım pozitif ayrımcılıklarla buluşabildiği ortamları sağlamamak, işte yine o vicdan gözünün kapalı olmasına bir başka işaret” dedi. Bölgesel İstihdam Ofislerini, daha önceden sıfır olan ve yeni dönemde yaklaşık 3000 öğrenciyi barındıran İBB Öğrenci Yurtlarını bu kapsamda yaptıkları çalışmalara örnek olarak gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

“İNSANLARIN YARARINA İŞLER YAPTIĞINIZDA BÜTÇENİZ BEREKETLENİR”

“75 bin gencimize burs veren bir belediye olmak, çocuklarına süt dağıtmak, çiftçilerini görmezden gelen bir yönetim yerin, çiftçilerimizin kuzularına besi ya da yem sağlamak ya da tohum dağıtmak, fide dağıtmaya varıncaya kadar on milyonlarca liralık yatırımı çiftçileriyle buluşturmak, Kent Lokantalarıyla insanlarımızın, öğrencilerimizin, yoksul vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmelerine katkı sunacak alanları var etmekten, küçük çocuğu olan annelerin bu şehirde özgürce dolaşabilmelerini düşünecek kadar kalp gözü açık bir yönetim olabilmeyi başarmak, tümüyle vatandaşını hissetmek kavramından geçiyor. Her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un çocuğu, genci; hiçbir ayrım yapmaksızın çalışıyoruz. Bu şehrin vicdanı, bu şehrin adalet duygusunun oluşması adına ne uygun ise, onu yapmaya kararlı bir yönetimiz. O yapıldığı zaman, insanlarımızın ihtiyacı karşılandığı zaman, doğru işi yaptığınızda, insanlara faydalı insanlığa, doğaya faydalı iş yaptığınızda, sizin bütçenize de bereket gelir. Ben, bütçemizin çok bereketli bir bütçe olduğuna inanıyorum. Tabiri caizse; o bütçenin bereketi, o manevi gücü, iş yapma becerimizi de büyütüyor. Daha fazla icraat yapıyoruz, daha fazla çözüm üretiyoruz.”

“BU BEREKET, ŞEHRİMİZİN HER YANINA YAYILIYOR”

İstanbullunun kendilerine ait bütçesini korumak ve kollamak zorunda olan bir yönetim olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Onun için bütçemiz bereketli. Bu bereket; hizmet olarak, çözüm olarak, umut olarak ve mutluluk olarak şehrimizin her yanına yayılıyor. ‘150 Günde 150 Proje’ çalışması, tam da böyle bir çalışmanın sonucudur ve gerçektir. İnsana dokunan işlerdir, faydalı işlerdir, insanını mutlu eden, eşitleyen işlerdir. Adil çalışmalardır. Bereketli bütçenin en doğru bir şekilde yatırıma dönüştüğü işlerdir” diye konuştu. Yaşam Merkezi bünyesindeki kütüphaneye Türk edebiyatının öncü isimlerinden Sabahattin Ali’nin adının verilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Kendisini saygıyla anıyorum. Ve 100’ncü yılına doğru gün saydığımız, hatta geri sayımı hızlanan böyle bir dönemde, Cumhuriyet’imize yakışan, burada ortaya koyduğumuz anlayış gibi, şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın haklarını veren, yöneticilerin de hadlerini bildiği bir rejim olduğunu, Cumhuriyet’in böyle bir rejim olduğunu ortaya koyan bir sürecin örneği gibi de ifade edebilirim” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN”

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyet’e hepimizin borcu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Birbirimizi anlayarak, severek, dayanışma içerisinde olarak ve çok çalışarak, temiz işler, ahlaklı işler yaparak, bu millete, bu devlete ve bu topraklara hep birlikte borcumuzu ödeyeceğiz” dedi. Yeni yılı bu duygularla karşılayacaklarını söyleyen İmamoğlu, “O başarıyı ortaya koyacak anlayışın hepimizde var olduğunu unutmayın. Açığa çıkartalım, cesaretle yol alalım. Bu duygularla hareket ettiğimizde, gerçekten güzel günler çok yakın ve hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

ALİ’DEN İMAMOĞLU’NA ‘SABAHATTİN ALİ’ TEŞEKKÜRÜ

Törende konuşan Filiz Ali de duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Işıl ışıl, pırıl pırıl, harika iç açıcı renklerle dolu, birbirinden güzel kitapların kütüphanelerde göründüğü bir mekanda olmaktan ve bu mekanın isminin babama verilmiş olmasından büyük bir onur duyuyorum. Bu vesileyle İBB’ye, İBB Başkanı’na ve bütün emeği geçen insanlara can-ı gönülden çok teşekkür ediyorum. Her bakımdan kitap okumanın ve kitabın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatan bu kurumun kurulmasına vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum burası dolup taşacak çocuklarla. Ve onların vesilesiyle çocukların aileleriyle, anneleriyle, babalarıyla da dolup taşacak bir mekan. Böyle bir mekanın adının Sabahattin Ali olması da benim için gerçekten büyük bir onur ve mutluluk duygusu taşıtıyor. Çok teşekkür ederim.”

Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin 16’ncısını bünyesinde barındıracak olan merkezde, Türk edebiyatının unutulmaz kalemi Sebahattin Ali’nin adını taşıyan yeni nesil kütüphane, ücretsiz seanslar düzenlenecek Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve çocuklara kaliteli eğitim imkanı sunan Yuvamız İstanbul Kreşi bulunuyor.