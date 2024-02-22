İmamoğlu: Bizim sözümüz, milletimizin çıkarının dışında hiçbir konuyu muhatap almayacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bağlı kuruluşu İSKİ ile birlikte İBB’nin ilgili birimleri ve iştiraklerinin Sultangazi Cebeci’de yaptığı ortaklaşa çalışmaların tanıtıldığı etkinlikte konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bağlı kuruluşu İSKİ ile birlikte İBB’nin ilgili birimleri ve iştiraklerinin Sultangazi Cebeci’de yaptığı ortaklaşa çalışmaların tanıtıldığı etkinlikte konuştu. “Bütün kurumlarda partizanlığı bırakmak, partizanlıktan arınmak ve herkesin işine odaklanması gerekir” diyen İmamoğlu, “Bizim sözümüz, bizim yüreğimiz, bizim gönlümüz, bizim gözümüz, bizim yüzümüz inanın iyiliğin dışında, güzel duyguların dışında, milletimizin çıkarının dışında hiçbir konuyu muhatap almayacak. Bu anlamda bizim tek yolumuz var: Milletimize hizmet. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, İBB Yol Bakım Müdürlüğü, Altyapı ve Onarım Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile kurumun iştirak şirketleri İSFALT A.Ş ve AĞAÇ A.Ş.’nin Sultangazi Cebeci’de yaptığı ortaklaşa çalışmalar, düzenlenen bir törenle tanıtıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sultangazi Cebeci Yatırımları Açılışı”nda hakla buluştu. CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir de buluşmada İmamoğlu’na eşlik etti.

“BURADA YAPTIĞIMIZ İŞİN PARAYLA ÖLÇÜLECEK TARAFI YOK”

İstanbul'un dört bir yanında çok özenli işler yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Bu özenli işlerden bir tanesi de burada. Ama bu işe inanın kelimeler yetmez. Burada yaptığımız işin, parayla ölçülecek tarafı yok. Bu sadece Cebeci Köyü meselesi değil. Cebeci'deki bu büyük taş ocaklarının, çevresinin, ortamının, köylerinin düzeltilmesi meselesi. Burada insanca yaşamı sağlarken, bir yandan da burada oluşan çevre kirliliği, çevreyle ilgili sıkıntılar, derenin ıslahından tutun, atık sudan temiz suya varıncaya kadar, doğal gaz yatırımlarından tutun birçok konuya varıncaya kadar bu sürecin derlenip, toparlanıp, insanca yaşam koşullarının buraya sağlanması meselesi. O bakımdan buradaki buluşmayı, çok ama çok önemsiyorum” dedi.

“HİÇBİR AYRIM YAPMADAN, HERKESİN SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Görev süresi boyunca bölgeye 20-25 kez geldiğini aktaran İmamoğlu, “Bu köye iki-üç defa geldim. Neredeyse İstanbul'un her yönünde temeller atıyoruz veya çalışmalar yapıyoruz. Ama burayı da ayrı önemsiyoruz. Bu manada her gün yeni bir temel atmanın, yeni bir açılış yapmanın gururunu yaşıyorum elbette. Ve hiçbir ayrım yapmadan, herkesin sorununu çözmek için çalışıyoruz. Burada, bu konuda özellikle az önce bahsettiğim sorunlarla boğuşan bu alanda, maden bölgesindeki plansızlık, denetimsizlik yüzünden 40 yılı aşkındır çözümsüz hale gelmiş sorunlar olduğunu tespit ettik. Tabii bu madenin çalışmaları, belli sebeplerle bakanlık tarafından durdurulmuştu. Ama çözüm için de bir yolculuk net olarak tariflenmemişti. İki şeyi aynı anda yapmamız gerekiyordu. Hem bu madenin çevreye olumsuz etkilerini gidermek hem de bu madenden çıkartılan kaliteli kalker madenini de İstanbul'a sağlıklı bir şekilde eriştirmek. Biz, bunu başardık” diye konuştu.

“ÇEVREYE UYUMLU BİR MADENCİLİK FAALİYETİNİ SAĞLAMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK”

Kalker madeninin İstanbul için önemini bildiklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Kalker; metro tünelleri, otoyol tünelleri, köprüler, kamu binaları gibi çok kritik yerlerde kullanılan, kaliteli beton üretimi için olmazsa olmaz bir maden. İstanbul’da, bu kalitede, buradaki ocağın dışında çıktığı bir başka yer de yok. Bu manada; ulaşımdan depreme hazırlığa kadar pek çok açıdan hayati bir ham madde olduğunun farkındaydık. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi; doğaya saygılı, çevreye uyumlu bir madencilik faaliyetini sağlamak üzere, arkadaşlarımla harekete geçtik. Çevre ve altyapı projesi kapsamında, otoyol ile maden bölgesi bağlantısını sağlayan 1.800bin metre uzunluğundaki kavşak bölgesi bağlantı yolunu tamamladık. Sultangazi ilçesindeki kamyon trafiğini de ortadan kaldırmak açısından, ilçeye ulaşımı rahatlatarak, bu trafik ulaşımını tümden iç ulaşım yollarından arındırdık. A1 bağlantı yolunu, yani Habipler mezarlık yolunu da bitirerek, Habipler Mahallesi trafiğinin yoğunluğunu da rahatlatmış olduk. Cebeci Köyü ve Gazi Mahallesi'ni birleştiren yolu tamamlayıp, mahallenin yolu ile maden sahası yolunu tümden birbirinden ayırmış olduk. Böylece maden yolu trafiğini, mahallenin dışına taşıyarak, insanlarımızın sağlığını, can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlamış olduk.”

“MAHALLEYİ 17 YIL SONRA DOĞALGAZA KAVUŞTURDUK”

“Bölgede yolları yaparken, sadece yolların altyapısını, dere ıslahını ve diğer hususları tamamlamakla yetinmedik” diyen İmamoğlu, “Yeşillendirmeyi de ihmal etmedik. Yolların çevresine 14 bin 500 adet ağaç ve fidan diktik. Ayrıca 40 hektarlık bir peyzaj çalışması yaptık. Aynı zamanda mahallenin ve diğer köylerin, yağmur suyu ve atık su sorunlarını da İSKİ marifetiyle çözüme kavuşturduk. Mahallenin içinden geçen derenin ıslahını tamamlayarak, burada oluşabilecek taşkın riskini de bertaraf ettik. Köyün içindeki bir kısım metruk yapıları yıkarak, mahalle içerisindeki yeşil alanlar ve parklar ile mahallemizi hak ettiği yere taşıdık. Bu bölgede ve yakın çevresinde, 17 yıldır doğalgaz olmasına rağmen, bu mahallemizde doğalgaz hattı yoktu. Tam 5 bin 600 metre doğal gaz boru hattı çekerek, mahalleyi 17 yıl sonra doğalgaza kavuşturduk. Şu an mahallede 160 hane, doğalgaz kullanıyor” bilgilerini paylaştı. İlgili kurumlarla yapılacak iş birlikleri ile bölgeyi nizami bir biçimde sürdürülebilir maden işletmesine dönüştürmenin gururunu yaşayacaklarını kaydeden İmamoğlu, “Bu anlamda maden sahası içerisinde entegre tesisler oluşturarak, özellikle şehir içine dağılmış beton santrallerini, asfalt plent üreticilerini, bu entegre tesislerinde çevreci yatırımlarla aynı bölgede buluşturup, toplu halde kamyonların şehir içerisinde, taş ocaklarından taşları taşıyacak bir biçimde, çevre kirliliğini ve özellikle yolların bozulmasını, insanların can güvenliğini tehdit edecek bir süreci ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.

“BU MEMLEKETİN GÜNDEMİNE LÜZUMSUZ İŞLERİ TAŞIYANLAR, BU MİLLETİN KALİTESİNİN FARKINDA DEĞİL”

Projeye emeği geçen devlet kurumlarına teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu örnek şunu gösteriyor: Hükümet, belediye, şu, bu fark etmez. Yeter ki, sorunları hızlı çözmek adına aklın, kanunun, yasanın öngördüğü ne varsa, iş birliği içerisinde, hızlı ve etkili çözümleri birlikte tasarlayalım. Ama bunun için illa, işte ‘Herkes aynı partiden olacak, herkes şu olacak, herkes bu olacak’ diye bir kaide yok. Bu memleketin, bu milletin gündemine böyle lüzumsuz işleri taşıyanlar, gerçekten bu milletin kalitesinin farkında değil. Milletimizin; 86 milyon insanımızın, 16 milyon hemşerimizin, bu süreçleri en nizami şekliyle anlayıp, işlerin yapılma biçimine bakıp, ‘Yeter ki hizmet alalım’ bakışıyla hareket ettiğinin hepimiz farkındayız. Ne gerekir? Açıkçası; milletçe bütün kurumlarda partizanlığı bırakmak, partizanlıktan arınmak ve herkesin işine odaklanması gerekir. Bu anlamda tam da bu bahsettiğim işin prensipleri ve özü burada.”

“SADECE ÇÖZÜME, İCRAATA, HİZMETE ODAKLANMIŞ BİR BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ”

“Biz, yaklaşık 5 yıldır sadece çözüme, icraata, hizmete odaklanmış bir belediyecilik yapıyoruz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu sayede yıllarca ihmal edilmiş, içinden çıkılmaz hale gelmiş sorunları çözüyoruz. Bundan sonra da yolumuza aynı şekliyle devam edeceğiz. Alacağımız destekle, sizlerin oylarıyla daha da hızlanarak, daha da güçlü işleri bütün şehrimizde harekete geçireceğiz. İstanbul'umuzun dört bir yanına hizmet ve yatırım götürmeye devam edeceğiz. Sultangazi'de, Cebeci'de yaptığımız birçok çalışma, altyapıdan üstyapıya, kreşten sosyal yardımlara, sosyal tesisler hizmetlerinden parklara ve burada yaptığımız bütün işlerin daha iyilerini yapmak için yolculuğumuza, en güçlü şekliyle devam etmek istiyoruz. Bu kapsamda özellikle, yola çıktığım değerli yol arkadaşım Ferhat Epözdemir belediye başkan adayımıza da hem Sultangazi'de hem de bütün İstanbul yolculuğundaki bütün belediye başkan adayı arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Milletin ittifakını temsil eden, milletiyle birlikte düşünen, konuşan insanlar olarak, bu şehirde bulunan herkesin bizimle bu yönetimde var olduğunu, birlikte düşündüğümüzü, birlikte yol yürüdüğümüzü güçlü bir millet ittifakını kuracağımızdan, kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim sözümüz, bizim yüreğimiz, bizim gönlümüz, bizim gözümüz, bizim yüzümüz inanın iyiliğin dışında, güzel duyguların dışında, milletimizin çıkarının dışında hiçbir konuyu muhatap almayacak. Bu anlamda bizim tek yolumuz var: Milletimize hizmet. O bağlamda yolumuz açık olsun. Bu mahalle ve maden çevresinde yaptığımız güzel hizmetler, buraya açtığımız lojistik merkeziyle beraber şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun.