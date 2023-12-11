İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, 'İBB taksi' uygulamasının başladığını duyurdu.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yeni İBB Taksiler hayırlı olsun. Ailelere, toplu kullanıma, engellilere kaliteli hizmet sunacak taksileri güvenle kullanabilirsiniz" diyerek İBB Taksi uygulamasını duyurdu.

Araçların 8 artı 1 olduğu belirtilirken, "Öğrenciler artık 4 kişi değil 8 kişi taksiyi paylaşabilecek" vurgusu yapıldı. Engelli kullanımı için uygun olan aracın tekerlekli sandalye için kaldıraçı bulunuyor. İş çıkışı eve gitmek isteyenlere, kalabalık ailelere, gençlere ve daha bir çok kişiye hizmet vereceği duyurulan İBB taksinin şoförünün de özel olarak sürücülük eğitimi aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bin 803 adet M1 minibüs taksiye dönüştürülürken, ödemeler de İstanbul kart ve ya kredi kartı ile gerçekleştirilebilecek. BiTaksi ya da Uber uygulamalarından da İBB taksiler kolayca çağırılabilecek.