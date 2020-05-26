İmamoğlu müjdeyi verdi: 3 ay daha ücretsiz!

Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, “Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 18 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak” demişti.