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  4. 26 Mayıs 2020 08:48

İmamoğlu müjdeyi verdi: 3 ay daha ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

İmamoğlu müjdeyi verdi: 3 ay daha ücretsiz!
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Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, “Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 18 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak” demişti.

 

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