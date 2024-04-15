İmamoğlu'ndan İBB'de yeni dönemin ilk mesajı: ''Rüya gibi bir 5 yıl olacak''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB meclisi yeni dönem ilk toplantısında yaptığı konuşmada "Rüya gibi bir 5 yıl olacak" dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilk encümen toplantısı bugün yapılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan belediye meclis toplantısı, meclis çoğunluğunun CHP’ye geçmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'ne gelerek Meclis üyelerinin tek tek elini sıktı. İmamoğlu, yeni dönemin ilk oturumunu açtı.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Halkçı belediyecilik anlayışımız Türkiye’de pek çok şehre de örnek olmuştur. Dayanışmacı ruhumuzu temsil eden askıda fatura uygulamamız dünyada defalarca kez örnek alındı.

Milletimiz 31 Martta mesajlar vermiştir. O mesajları iyi anlamakla yükümlüyüz. Demokratik bir meclis tecrübesini hemşerilerimize yaşatacağız. İstanbul tarihinin en şeffaf, en verimli meclisi olmak konusunda kararlıyız. Yetkimizi sadece 16 milyon İstanbullunun çıkarları için kullanacağız. Ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucu değerlerine ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ilkeler ve doğrultuya layık olacağız. 31 Mart seçim sonuçları adaletli, sorun çözme temelli siyaset talebinin net ifadesidir. 31 Mart insanları kutuplaştırmayan ortak akla dayalı ve vicdanlı bir siyaset talebinin net ifadesidir.

"HER BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Bizim hizmet anlayışımızda hiç bir kesim bir diğerinin hasmı değildir. Olamaz olmamalıdır. Partizanlık bizim yönetim anlayışımızda yoktur. Önümüzdeki 5 yıl bu mecliste bu anlayışı göstermek için adımlar atacağız. Ortak akılla şehrimizin tüm sorunlarını tek tek çözecek büyük ve kalıcı yatırımları hep birlikte yapacağız. Bu büyük ekonomik krizde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kent lokantaları, burslar, yurtlar, anne kartlar ile sosyal altyapı projelerimizi arttıracağız. Elimizden gelen her fırsatı ve kaynağı kullanarak şehrimizin altını metro ağlarıyla örmeye devam edeceğiz. Umut ediyorum ki hiç bir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur.

Başta Beylikdüzü-Sefaköy raylı sistemi olmak üzere artık bekleyen tüm imzalarımızı atınız.

İstanbul’un çevre ulaşım ve trafik sorunlarını hep birlikte çözelim. Bu yeni dönemde sırt sırta verirsek şehrimizin her ilçesinde yaşam kalitesini kat kat arttırabiliriz. Aramızda çok deneyimli üyeler olduğu gibi halk iradesini İBB Meclisi’nde ilk kez temsil edecek üyelerimiz de var. Her birine bu dönemde başarılar diliyorum."