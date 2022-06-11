İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''ucuz konut'' önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ĶİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt, düşük gelir grubuna sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık kaynak sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a başka akıl verdi: “Bunun yerine İstanbul’da duran boş konutları alıp satması daha faydalı.”

Gayrimenkul fiyatları son yıllarda artan bir hızla yükseliyor. 2022 başından bu yanaysa konutlarda son zamanların en yüksek artış oranları görüldü.

Merkez Bankası verilerine geçen yıla oranla fiyat artışı Türkiye genelinde yüzde 94. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezine (BETAM) göreyse fiyatlar ülke genelinde yüzde 134 arttı.

Hükümetin adımlarıysa yetersiz kaldı. Uzmanlarsa ülkede büyüyen barınma sorununa dikkat çekiyor.

Son olarak, Erdoğan hafta içindeki kabine toplantısından sonra konut finansmanında hazırlanan üç ayrı paketin kullanıma sunulduğunu duyurmuştu. Bunlardan biri de TOKİ’ye 30 milyar liralık kaynak aktarımıydı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt’sa yeni bir öneri getirdi.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre bir basın toplantısında konuşan Kurt hükümetin yeni konut üretimi için ayırdığı 30 milyar lirayla günümüz koşullarında ancak 10 bin konut inşa edilebileceğini söyledi.

Metrekare maliyetinin 8 bin 500 TL olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu: “100 metrekarelik bir konutun arsa ve finansman hariç inşaat maliyeti 850 bin TL ile 1 milyon TL, buna arsa ve finans maliyeti eklendiğinde bir konutun maliyeti en az 2,5 milyon TL’ye çıkıyor. Arsa maliyeti sıfır olursa da 1.5 milyona satmam lazım. Ancak 1,5 milyon liraya alacak kitle alt gelir grubu mu?”



Kurt’un önerisiyse şöyle: “Bunun yerine İstanbul’da duran boş konutları alıp satması daha faydalı. Çünkü bitmiş konutta finansman maliyeti koymasına gerek yok. Kentte 1 milyona yakın boş konut olduğu söyleniyor. Eğer bu doğruysa bunun 500 bininin sağlam olduğu düşünülürse ve İstanbul’da 300 bin riskli yapı varsa bu riskli yapı stokunu bir günde taşıma imkanımız olacak.”