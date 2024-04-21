İstanbul en simgesel ulaşım aracı Nostaljik Tramvay geleceğe taşınıyor

İstanbul’un en önemli caddelerinden olan Beyoğlu İlçesi’ndeki İstiklal Caddesi ve bu caddede hizmet veren tek ulaşım aracı olan Nostaljik Tramvay, İstanbul’un ve Türkiye’nin en sembolik ulaşım araçlarından biri.

Tarihi 1914 yılına değin uzanan, bir çok filmde, romanda ve şiirde yer alan ve yerli ve yabancı turistlere model ve görsel olarak hediyelik eşyaları satılan İstiklal Caddesi’ndeki T2 Taksim – Tünel Nostaljik Tramvayı yeni nesil elektrikli araç ile geleceğe taşınmaya hazırlanıyor.

Hali hazırda İstiklal Caddesi’nde 4 adet Nostaljik Tramvay hizmet veriyor ve bu tramvaylar, İstiklal Caddesi’ndeki havayi elektrik kablolarından aldıkları enerji ile seyahat edebiliyorlar.

Nostajik Tramvay Aynı İç ve Dış Tasarımda…

Yeni nesil, çevreci, tasarruflu, yüksek yolcu kapasiteli ve % 100 Elektrikli Araç yatırımlarını hızlandıran İETT, elektrikli otobüs, elektrikli metrobüs ve elekrikli Ada araçlarının ardından şimdi de elektrik enerjisi ile çalışan bataryalı tramvay çalışmalarına da hız verdi.

Bu çerçevede ilk olarak;

- İstiklal Caddesi’ndeki mevcut nostaljik tramvay ile iç ve dış tasarımı birebir aynı olarak hazırlanan ve mevcut tarihi kimliğini koruyan,

- %100 bataryalı,

- Tek şarj ile 150 km menzile sahip olan yani 1.4 km’lik İstiklal Caddesi’nde tek şarj ile 107 kez sefer yapabilecek,

- Çift motorlu ve toplamda 40 kw motor gücüne sahip,

- 120kw batarya kapasiteli,

- 84 yolcu kapasiteli,

- Rejenerafik ve Hidriolik Fren Sistemleri gibi güvenlik donanımları bulunan,

- Yolcu güvenliği için Kamera ayna sistemi olan,

- Dıştan yolcuların tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği

İlk bataryalı Tramvay üretildi ve İstiklal Caddesi’nde test çalışmalarına başlandı.

Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeni bataryalı tramvay da İstiklal Caddesinde seferlerine başlayacak.

Hedef, zamanla tüm araçları bataryalı hale getirmek ve caddedeki havayi elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğini önlemek, daha güvenli ve daha çevreci bir ulaşım sistemini oluşturmak.